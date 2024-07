Boone dos Yanks critica Grisham por falta de esforço em erros de jogo na derrota

NOVA YORK — O técnico dos Yankees, Aaron Boone, conversou com Trent Grisham sobre a incapacidade do defensor central de se esforçar na nona entrada da derrota por 8 a 4 para o Cincinnati Reds e disse que foi “uma má impressão”.

Grisham não cobrou o hit de Jeimer Candelario com dois eliminados na quinta-feira, então atrapalhou a bola em um erro que permitiu que Candelario ficasse em segundo. Os Yankees foram varridos pelos Reds, sua 13ª derrota em 17 jogos.

“É uma má aparência”, disse Boone na sexta-feira, “mas, ao mesmo tempo, uma das razões pelas quais ele é um campista central Gold Glove é por causa de sua pulsação, as leituras, os saltos, a facilidade com que ele joga a posição, então você não quer perder isso lá. Mas com isso, apenas esteja atento a certas coisas de rotina.”

Boone foi compreensivo, e Grisham estava escalado para a abertura da série na sexta-feira à noite contra Boston.

“Se Grish cometer um erro no campo ou se Gleyber (Torres) cometer um erro no campo, a maneira como eles jogam o jogo não vai parecer boa”, disse Boone. “Não vai parecer que você e eu estamos jogando softball, onde vamos tirar do peito e do queixo, mas somos péssimos.”

“Alguns caras parecem fundamentalmente sólidos (maneira) que todos querem ver e você pode viver com esse cara se ele cometer um erro. Também há jogadores realmente bons por aí que cometem o mesmo erro que um hack cometeria fazendo isso com facilidade e parece indiferente”, Boone acrescentou. “Acredite em mim, esse olhar indiferente às vezes é o que faz de Trent Grisham um campista central Gold Glove. Ele joga o jogo com facilidade e fluidez. Agora pegue a bola. Não queremos esse cara na segunda base. E isso fica um pouco ampliado quando estamos passando por um período como esse.”

Adquirido de San Diego em dezembro junto com Juan Soto, Grisham entrou na abertura da série de sexta-feira contra Boston com uma média de .165 com cinco home runs e 14 RBI. Grisham tinha rebatido .304 desde que Giancarlo Stanton foi para a lista de lesionados em 23 de junho, o que lhe rendeu mais tempo de jogo.