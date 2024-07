Bordeaux, seis vezes campeão francês, pede falência

O Bordeaux entrou com pedido de falência e abandonou seu status de time profissional poucos dias após ter sido rebaixado para a terceira divisão do futebol francês e o dono do Liverpool ter desistido das negociações de aquisição, informou o antigo clube da Ligue 1 na quinta-feira.

No início deste mês, o hexacampeão francês foi rebaixado da Ligue 2 pela Direção Nacional de Controle de Gestão devido a problemas financeiros.

Quando o proprietário do Liverpool, o Fenway Sports Group, desistiu das negociações de aquisição, isso efetivamente acabou com as esperanças de sobrevivência do clube.

“É uma decisão difícil que antecipa uma consequência inevitável do processo de reestruturação em andamento”, disse o clube em um comunicado.

O Bordeaux também abandonará o status profissional que mantém desde 1937 e fechará sua renomada academia de treinamento, que ajudou a desenvolver jogadores como Bixente Lizarazu, Jules Kounde e Zinedine Zidane.