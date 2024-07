Brasileirão: Vasco tem o segundo pior início na história do clube; confira

Imagem no Pexels



O Vasco da Gama é um dos gigantes brasileiros, mas os torcedores do clube têm um primeiro objetivo claro em cada ano de Brasileirão: primeiro se livrar do rebaixamento, afinal, já estão traumatizados com as quedas.

O início de competição do Cruzmaltino assustou. Apesar de já ter se recuperado, ficou para a história como o segundo pior, em comparação com as primeiras 10 rodadas.

Agora, mesmo com o sinal de alerta ainda ligado, se permitem sonhar com voos maiores, principalmente pelas mudanças com novos jogadores chegando no clube.

Vasco da Gama tem péssimo início

Os primeiros 10 jogos do Vasco da Gama assustaram todos os torcedores, já que foi o segundo pior desde a era dos pontos corridos. Foram sete derrotas, duas vitórias e um empate, somando assim sete pontos e ficando na 16ª posição.

No período o clube contou com três treinadores, Ramón Díaz e Álvaro Pacheco, efetivados, e Rafael Paiva como interino. Os dois primeiros comandaram o clube em quatro jogos cada.

Dessa forma, a campanha só não foi pior do que em 2023, quando o Cruzmaltino tinha apenas seis pontos em 10 jogos. Vale lembrar que em 2023 a equipe conseguiu se recuperar e objetivo de não ser rebaixado foi conquistado.

Confira abaixo os últimos cinco anos do Vasco na Série A e a situação após 10 rodadas:

Ano Posição Pontuação Aproveitamento 2018 12 13 43,3% 2019 16 9 30% 2020 3 18 60% 2023 19 6 20% 2024 16 7 23%

Vasco reage e vive expectativa com reforços

O presidente do Vasco, Pedrinho, está tentando colocar o clube nos eixos mesmo no meio da competição. Na diretoria, Marcelo Sant’Ana assumiu como diretor de futebol, o quarto desde que o clube se tornou SAF.

Dessa forma, trabalha nos bastidores para encontrar reforços. O principal nome que já foi confirmado e apresentado é Philippe Coutinho, cria da base do clube, que retorna após anos. Ele chega para mudar o clube de patamar e deixa os torcedores cheios de esperanças, principalmente para formar uma dupla com o francês Dimitri Payet no meio de campo.

Em meio a isso, em campo o clube já respondeu mesmo sem contar com ele. Foram três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos jogos, chegando aos 17 pontos e subindo para 13ª posição. Dessa forma, já abriu cinco pontos do Z4 e mostra reação, sonhando com uma vaga na Copa Sul-Americana.

Curiosamente, o clube mostra evolução sem treinador. Quem está no comando interinamente é Rafael Paiva e, com ele, o desempenho é bom. Ele comandou o Vasco em nove jogos no Brasileirão e somou 13 pontos.

Antes, com Ramón Díaz e Álvaro Pacheco juntos, o time carioca somou apenas quatro pontos. Apesar disso, o Cruzmaltino ainda busca um treinador para o cargo.