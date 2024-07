Braves adquirem o MVP da World Series de 21 Jorge Soler do Giants

O ex-MVP da World Series Jorge Soler está retornando para Atlanta depois que os Braves fecharam uma troca na segunda-feira à noite com o San Francisco Giants.

Os Braves adquiriram Soler no prazo final de negociações, exatamente três anos atrás, na segunda-feira, e o rebatedor ajudou Atlanta a vencer sua primeira World Series desde 1995 com uma performance que lhe rendeu o prêmio de MVP no Fall Classic.

Também retornando a Atlanta na troca está o apaziguador destro Luke Jackson, outro membro do time campeão de 2021.

Os Giants estão recebendo o canhoto Tyler Matzek e o promissor infielder Sabin Ceballos em troca.

Soler, 32, tem 116 OPS+ para os Giants este ano, bem como 12 home runs e 40 RBIs. Ele assinou um contrato de três anos e US$ 42 milhões com o San Francisco neste inverno.

Jackson tem tido dificuldades neste ano, com uma ERA de 5,40 em 35 entradas.

Ceballos, 21, é o 17º melhor prospecto no sistema dos Braves, de acordo com o MLB.com, e foi uma escolha de terceira rodada do draft do ano passado.

Na conclusão do jogo de segunda à noite, os Braves estavam no topo da disputa pelo wild card da Liga Nacional com uma vantagem de 0,5 jogo sobre o Mets.