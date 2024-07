Braves machucados assinam contrato com Whit Merrifield para a liga principal

O superjogador Whit Merrifield assinou um contrato de grande porte com o Atlanta Braves e se juntará ao time um dia depois que o segunda base All-Star Ozzie Albies fraturou o pulso.

Merrifield foi liberado na semana passada pelo Philadelphia Phillies após bater .199/.277/.295 com três home runs e 11 RBIs em 174 aparições no plate. O jogador de 35 anos assinou um contrato de um ano e US$ 8 milhões com os Phillies na offseason e receberá uma parte proporcional do mínimo de US$ 740.000 da liga principal de Atlanta.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Com Albies fora por dois meses esperados após sofrer a lesão aplicando uma etiqueta na segunda base para o defensor central do St. Louis Michael Siani, Merrifield servirá como seguro para o novato Nacho Alvarez Jr., que foi adicionado ao elenco na segunda-feira. Merrifield jogou na segunda base, terceira base e campo esquerdo nesta temporada, e em outros momentos de sua carreira também atuou no campo central, campo direito e primeira base.

Três vezes All-Star, Merrifield liderou a American League em hits duas vezes e em bases roubadas três vezes enquanto estava no Kansas City Royals, onde ele rebateu .286/.332/.425 ao longo de sete temporadas. Ele passou dois anos com o Toronto Blue Jays e se juntou aos Phillies em fevereiro, aumentando a profundidade do time que tem sido o melhor do beisebol.

Com os Phillies buscando mais força contra arremessadores canhotos, eles liberaram Merrifield, que agora se junta ao time atrás deles na classificação da National League East. Com 54-44, os Braves ocupam a primeira vaga de wild-card na NL, mas estão 8½ jogos atrás da Philadelphia.

Lesões têm incomodado os Braves durante toda a temporada. O atual MVP Ronald Acuña Jr. e o ás Spencer Strider estão fora da temporada, e, além disso, o defensor central Michael Harris II e o titular Max Fried estão na lista de lesionados.

Merrifield é o terceiro veterano liberado que os Braves contrataram nas últimas cinco semanas. O outfielder Ramon Laureano se juntou a Atlanta após ser liberado por Cleveland, e o outfielder Eddie Rosario — que estrelou a corrida dos Braves para um campeonato da World Series em 2021 — assinou com Atlanta após Washington dispensá-lo.

Alvarez, 21, é o principal prospecto de posição dos Braves e estava rebatendo .336/.432/.575 com sete home runs e 24 RBIs em 28 jogos no Triple-A Gwinnett. Ele jogou exclusivamente como shortstop e terceira base desde que Atlanta o escolheu na quinta rodada do draft de 2022.