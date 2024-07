Brewers adquirem RHP Aaron Civale dos Rays para reforçar a rotação

O Milwaukee Brewers adquiriu o destro Aaron Civale do Tampa Bay Rays na quarta-feira, adicionando o veterano a uma pequena rotação inicial na esperança de manter o primeiro lugar na National League Central.

Tampa Bay receberá o promissor infielder Gregory Barrios.

Civale, 29, foi negociado com os Rays perto do prazo de negociações de Cleveland na temporada passada pelo primeira base Kyle Manzardo e se junta a uma rotação dos Brewers assolada por lesões, com os jovens titulares Robert Gasser e DL Hall, assim como o veterano Joe Ross na lista de lesionados por 60 dias.

Embora Civale tenha lutado desde que se juntou ao Tampa Bay, postando uma ERA de 5,17 em 27 partidas, ele adiciona um titular confiável a um time do Brewers que se apoiou em Freddy Peralta, Colin Rea, o novato de destaque Tobias Myers e Bryse Wilson, que dividiu o tempo como titular e substituto de innings em massa após uma abertura. Civale está a caminho de superar seu melhor total de innings da carreira de 124⅓, tendo lançado 87 innings com uma ERA de 5,07 nesta temporada. Ele chegará à agência livre após a temporada de 2025.

Os Brewers, cujo sucesso nos últimos anos tem girado em torno de arremessadores titulares, têm uma vantagem de seis jogos na NL Central devido mais a um ataque que marcou o quinto maior número de corridas na Major League Baseball.

Os Rays, com 43-42, estão três jogos atrás do Kansas City pela vaga final de wild-card da American League. Sua rotação já inclui os destros Zach Eflin, Taj Bradley, Ryan Pepiot e Zack Littell. O destro Shane Baz, que já foi um dos principais prospectos, pode voltar ao Tampa Bay depois de começar 10 jogos na Triple-A nesta temporada. Os Rays também devem ter de volta o craque Shane McClanahan e o destro Drew Rasmussen de cirurgias no cotovelo antes da temporada de 2025.

Espera-se que os Rays estejam ocupados até o prazo final de negociações de 30 de julho, potencialmente adicionando jogadores para participar de uma disputa pelos playoffs, mas ainda abertos a negociações fora de posições de destaque.

Barrios, 20, se junta a um sistema de fazenda de Tampa Bay já forte no infield, com os 10 melhores prospectos Junior Caminero e Carson Williams. Em 60 jogos na High-A nesta temporada, Barrios está rebatendo .317/.361/.423 com um home run, 34 RBIs e 16 bases roubadas em 22 tentativas.