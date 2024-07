Brewers designam o arremessador Dallas Keuchel para atribuição

MILWAUKEE — O experimento Dallas Keuchel em Milwaukee parece ter acabado.

O vencedor do prêmio Cy Young, adquirido de Seattle no final de junho por dinheiro, foi designado para atribuição pelo Milwaukee Brewers no domingo. Keuchel cedeu cinco rebatidas consecutivas para abrir o quarto inning, enquanto os Brewers deixaram uma vantagem inicial de cinco corridas escapar em uma derrota de 6-5 para os Nationals no sábado.

Em quatro partidas com os Brewers, Keuchel registrou uma ERA de 5,40, permitindo 10 corridas e 23 rebatidas em 16⅔ innings, sem uma decisão. O canhoto de 36 anos passou da quarta entrada apenas uma vez, permitindo duas corridas em quatro rebatidas em 5⅓ innings em sua segunda partida contra o Colorado.

Dallas Keuchel, que teve uma ERA de 5,40 em quatro partidas pelos Brewers, foi designado para a tarefa no domingo. John Fisher/Getty Images

Milwaukee deu a Keuchel uma vantagem de 5 a 0 no primeiro sábado, mas ele foi levantado após permitir cinco rebatidas e três corridas sem uma eliminação no quarto inning, permitindo oito rebatidas no total em uma partida de 65 arremessos.

Os Brewers esperam que vários arremessadores lesionados retornem após o intervalo do All-Streak, o que contribuiu para a decisão.

“Obviamente, Dallas tem um ótimo pedigree e o que ele fez foi nos manter em muitos jogos”, disse o gerente geral do Brewers, Matt Arnold, no domingo. “Ele fez um ótimo trabalho para nós. … Acho que se resume ao número de jogadores que temos voltando.”

Os Brewers têm sete dias para resolver uma troca envolvendo Keuchel ou ver se ele libera as isenções. Keuchel também pode rejeitar uma designação definitiva e optar por se tornar um agente livre.

“Falamos com ele ontem à noite”, disse Arnold. “Ele foi ótimo, ele é um verdadeiro profissional. Obviamente, queremos o melhor para ele.”

Keuchel, que venceu o AL Cy Young de 2015 com Houston, teve um histórico de 7-4 com uma ERA de 3,93 nesta temporada com a filial Triple-A dos Mariners em Tacoma, quando foi adquirido por Milwaukee.

Keuchel arremessou em 10 jogos, incluindo seis como titular, com Minnesota em 2023, com um recorde de 2-1 e ERA de 5,97. Em 2022, ele teve 2-9 com ERA de 9,20 em 14 titularidades com três times diferentes.

Keuchel tem 103-92 com ERA de 4,04 em sua carreira de 13 anos na liga principal, com duas aparições no All-Star. Ele tinha 20-8 com ERA de 2,43 com Houston em 2015, quando ganhou o Cy Young.