Brian Ortega divulga primeira declaração desde que caiu do UFC 303 no dia da luta

Brian Ortega quebrou o silêncio na quarta-feira após passar por uma desastrosa semana de luta no UFC 303, que terminou com ele desistindo da luta contra Diego Lopes poucas horas antes de sua luta começar.

O desafiante ao título peso-pena por duas vezes divulgou um comunicado abordando a provação que começou depois que ele aceitou a luta contra Lopes apenas duas semanas antes do UFC 303, após a retirada do headliner original Conor McGregor. Ortega sabia que precisava perder bastante peso para chegar ao limite de 146 libras para uma luta sem título, mas parecia confiante em fazer o trabalho.

Tudo mudou depois que ele chegou a Las Vegas para as atividades da semana da luta.

“Chegando a semana da luta, eu me senti mal e não me senti bem”, disse Ortega no Instagram. “Achei que eram apenas os efeitos residuais da [weight] corte. Eu pesava 178 libras quando aceitei essa luta com aviso prévio de 15 dias. Quinta-feira à noite, depois de sete horas seguidas, não consegui quebrar 151 libras. Mais tarde, descobri que estava lutando contra uma febre e não conseguia quebrar as últimas cinco libras, pois meu corpo começou a desligar.

“Em vez de arriscar enormes consequências para a saúde e possivelmente cancelar a luta, felizmente conseguimos mover o peso para 155. Nas pesagens, ainda me sentia mal, mas tinha certeza de que isso passaria depois que eu me reidratasse e comesse.”

Apesar de uma franquia extra de 10 libras, Ortega ainda não se recuperou do corte de peso. Ele realmente começou a se sentir mal durante a noite, levando à luta programada para sábado.

“Mais tarde naquela noite, eu ainda me sentia mal e estava sofrendo de suor frio e sem dormir”, escreveu Ortega. “Finalmente, adormeci às 6 da manhã de sábado e acordei à 1 da tarde esperando me sentir melhor. Eu não conseguia manter comida ou água no estômago, nem conseguia me levantar para usar o banheiro.”

Percebendo finalmente que estava lidando com uma doença além das dificuldades que teve com seu corte de peso, Ortega ligou para informar seu empresário e o UFC que ele simplesmente não poderia lutar.

“Eu lutei com meu próprio ego, consegui uma ligação com Tiki [Ghosn] e caçador [Campbell]e tomei a decisão de cancelar a luta”, disse Ortega. “Ousei fazer algo louco pelo amor à luta, mas fiquei doente e meu corpo me abandonou. Quero dar aos fãs e aos meus oponentes minha melhor performance toda vez que entro no octógono.”

Ortega também falou diretamente com Lopes depois que ele inicialmente foi reduzido para o peso-pena, depois ganhou alguns quilos para competir no peso-leve e, finalmente, enfrentou um oponente totalmente diferente, Dan Ige, poucas horas antes de sua luta começar.

“Diego Lopes, eu só posso imaginar o que aconteceu do seu lado, você não tem nada além do meu respeito e eu vou falar com Hunter e Tiki e consertar isso para você”, disse Ortega. “Para o UFC, Dana [White]Hunter e fãs, obrigado por me apoiarem.”

Lopes declarou seu interesse em voltar a lutar com Ortega, desde que a luta aconteça no peso-pena, mas ainda não se sabe se o UFC ainda quer marcar essa luta. Quanto a Ortega, ele disse anteriormente que planejava eventualmente passar para o peso-leve, mas não abordou diretamente seu futuro na declaração fornecida na quarta-feira.