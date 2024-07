Brighton & Hove Albion contratam Yankuba Minteh do Newcastle

Brighton & Hove Albion fecharam um contrato de cinco anos para contratar o extremo gambiano Yankuba Minteh, do Newcastle United, anunciou o clube no domingo.

O jogador de 19 anos chegou ao clube após uma temporada de sucesso emprestado ao Feyenoord, vice-campeão da Eredivisie, onde fez 37 jogos em todas as competições, marcando 10 gols no campeonato.

O Brighton concordou com uma taxa de £ 30 milhões (US$ 37 milhões) com o Newcastle. O time de Eddie Howe queria fazer uma grande venda até o final de junho para evitar a chance de quebrar os regulamentos de lucro e sustentabilidade da Premier League.

“Yankuba é um jovem talento que atraiu muito interesse e estamos muito satisfeitos em recebê-lo no clube”, disse o diretor técnico do Brighton, David Weir, em comunicado.

Temos o prazer de confirmar a contratação de Yankuba Minteh do Newcastle United! 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) 30 de junho de 2024

Minteh se juntou ao time dinamarquês Odense BK em 2022 antes de assinar com o Newcastle em 2023 e ser emprestado ao Feyenoord.

Ele marcou contra o Celtic na Liga dos Campeões e fez sete partidas internacionais pela Gâmbia, marcando três gols.