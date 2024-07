Brissett abre acampamento como QB1 dos Patriots, mas porta aberta para Maye

FOXBOROUGH, Massachusetts — O técnico do New England Patriots, Jerod Mayo, disse que o veterano Jacoby Brissett é o quarterback titular do time no campo de treinamento porque ele é o mais “pronto para o profissional”, mas Mayo deixou a porta aberta para que o novato Drake Maye pudesse ultrapassá-lo.

“Se ele vier aqui e brilhar, isso pode acontecer”, disse Mayo em referência a Maye, a escolha geral nº 3 no draft da NFL. “Mas saindo da primavera, não acho que haja dúvidas — Jacoby é o quarterback titular neste momento.”

Mayo repetiu diversas vezes que está pregando competição para seus jogadores em todas as posições, incluindo quarterback, onde o time tem Brissett, Maye, o jogador do terceiro ano Bailey Zappe e a escolha da sexta rodada de 2024 Joe Milton III.

Os Patriots assinaram com Brissett, entrando em sua nona temporada na NFL, um acordo de um ano e US$ 8 milhões na offseason, sabendo que provavelmente selecionariam um quarterback no draft. A estratégia, em parte, era ter um signal-caller experiente que pudesse manter o time competitivo sem apressar o desenvolvimento de um novato.

Brissett foi titular em 48 jogos da NFL e também jogou no sistema ofensivo implementado pelo coordenador ofensivo do primeiro ano, Alex Van Pelt, durante a temporada de 2022 com o Cleveland Browns.

“Acho que está claro que Jacoby é o cara mais preparado para o profissional que temos”, disse Mayo antes do primeiro treino oficial do campo de treinamento da equipe, na quarta-feira.

Brissett, que foi o primeiro jogador a responder perguntas dos repórteres no dia em que os jogadores se apresentaram para o campo de treinamento, planeja fazer tudo o que puder para manter o emprego.

“Obviamente esse é o objetivo final e eu não levo coisas assim levianamente. Mas eu entendo essa liga e entendo como cada dia é um desafio. É preciso competição e eu espero por isso e me alimento disso. Estou querendo ir lá e provar isso todos os dias”, disse ele.

Brissett e Maye desenvolveram rapidamente um relacionamento — eles se conheceram anteriormente por meio do quarterback do Seattle Seahawks, Sam Howell, um amigo em comum — e Brissett foi questionado sobre que conselho ele daria a Maye em seu primeiro campo de treinamento.

“Não há mais bolsas de estudo. É o seu trabalho e é isso que o torna tão divertido — você pode ir lá e competir todos os dias e entender que outra pessoa está tentando roubar seu trabalho”, disse ele.

Mayo acrescentou que cada situação com um quarterback novato tem uma dinâmica única. Ele destacou como o quarterback do Green Bay Packers, Jordan Love, uma escolha de primeira rodada de 2020, ficou atrás de Aaron Rodgers por três temporadas antes de emergir como uma das estrelas emergentes da NFL.

“Também houve situações em que um cara entra agora e sai jogando”, disse Mayo, talvez se referindo a CJ Stroud, do Houston Texans, a segunda escolha geral do draft de 2023, que foi nomeado AP Offensive Rookie of the Year. “Veremos o que acontece quando entrarmos em campo.”

Maye, de 1,93 m e 102 kg, já parece estar dando passos firmes. Ele abriu os acampamentos de primavera fazendo repetições atrás de Brissett e Zappe, mas acabou sendo promovido para o segundo lugar e encerrou o minicamp obrigatório com um passe para touchdown para o recebedor novato Ja’Lynn Polk em um fade de 5 jardas.

Mayo disse que outras considerações sobre o elenco — como a linha ofensiva e os jogadores de posição de habilidade — não seriam a principal consideração para Maye eventualmente se tornar o número 1.

“Não é sobre todos os outros. É ‘Esse cara vai lá e tem um desempenho melhor que Jacoby?’ Não importa de quem estamos falando”, ele comentou.

Especificamente para Maye, ele disse: “O objetivo de Drake é apenas melhorar a cada dia. Não é uma linha reta até o topo. Haverá altos e baixos. Se ele vier aqui e aproveitar ao máximo, e brilhar, ele pode ser o quarterback do Dia 1.”