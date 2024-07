Britney Spears critica Halsey por causa do vídeo de ‘Lucky’, imediatamente recua

Halsey a nova música de, “Lucky” não é um sucesso com Britney Spears – ou assim apareceu com base em uma postagem furiosa acusando Halsey de esfaqueá-la pelas costas… uma postagem que ela excluiu quase imediatamente.

O novo videoclipe, dirigido Gia Coppola, mostra os altos e baixos da carreira de Britney… com Halsey quase nua interpretando a princesa do pop. A música também traz uma amostra da música de Brit com o mesmo título.