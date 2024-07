Britney Spears sentiu que o ex-Paul Soliz a estava usando, o irmão Bryan se muda

Britney Spears dar Paulo Soliz encerrou o relacionamento deles há quase um mês, depois que ela percebeu que ele estava pegando carona nela… e agora ela tem um novo colega de quarto.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… Britney e Paul se separaram há cerca de 3 semanas, e eles ficaram confusos quando a cantora percebeu que seu ex-trabalhador de manutenção que virou namorado a estava usando apenas para um estilo de vida luxuoso.

O raciocínio aqui certamente está de acordo com o que Britney aludiu em sua recente postagem no Instagram. colocar Paul é uma explosão e se declarando “solteira pra caralho”.

No post, Britney acusou Paul de permitir que paparazzi tirassem uma foto deles em seu carro – baixando a janela do passageiro para uma foto nítida de Britney chorando enquanto andava de espingarda – apenas para depois chorar.

Nossas fontes dizem que Britney agora sente que Paul estava com ela apenas para ter influência.



Eles também foram juntos para Las Vegas e se hospedaram no chique Chateau Marmont em West Hollywood… apenas para entrar lutas violentas em ambos os locais de celebridades.

Paul agora é persona non grata no condomínio fechado de Britney, onde nossas fontes dizem que ela deixou claro aos seguranças que seu ex não está mais na lista de inscritos.



Após a separação, nossas fontes dizem que Britney está procurando amigos… expressando como ela não está magoada com o rompimento e como foi sua decisão terminar as coisas com Paul.



13/06/24

Disseram-nos que Britney também está dizendo aos amigos que está feliz por finalmente ter visto a verdadeira face de Paul e o interrompeu.

Com Paul fora de cena, nossas fontes dizem que Britney está passando muito tempo com seu irmão mais velho, Brian.



Como informamos, Britney e seu irmão viajaram recentemente para Cabo dar Las Vegas … e nossas fontes nos dizem que Bryan realmente foi morar com Brit na época em que ela se separou de Paul.