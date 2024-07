Brittany Mahomes mostra corpo de biquíni em novo anúncio de bebida energética

No anúncio que a mãe de dois filhos, de 28 anos, postou em sua página do Instagram … você pode ver três fotos diferentes dela em trajes de banho quase imperceptíveis em uma praia em algum lugar.

Britt ficou claramente satisfeita com a forma como as fotos saíram… e seu marido deixou claro que as amava também. A superestrela da NFL escreveu na seção de comentários de sua postagem: “Vamos lá!!” com dois emojis de coração.