Brittany Mahomes não poupa gastos em pijamas Prada para ir ao show de Taylor Swift

Brittany Mahomes, esposa do astro do futebol Patrick Mahomes, certamente virou cabeças no show de Taylor Swift na Holanda em 6 de julho. Para a última apresentação da cantora em Amsterdã, Bretanha fez uma declaração de moda ousada ao comparecer ao concerto com um conjunto surpreendente – Prada pijamas!

O pijama de sarja de seda, adornado com uma estampa de bolinhas, vem com um robusto preço de $ 7.800É seguro dizer que Brittany queria exibir sua luxuosa roupa de dormir no evento.

Brittany Mahomes se transforma em uma mistura de Taylor Swift e Mulher-Maravilha

Agora, você pode estar se perguntando como pode usar pijamas nas ruas. O site FEMAIL tem algumas dicas ótimas para ajudar você a arrasar com seu loungewear fora do quarto. Uma maneira fácil de usar pijamas como roupa de exterior é separando o conjunto.

Você pode estilizar um top de pijama de seda com calças clássicas como jeans elegante ou calças justas para um look chique de tarde. Adicione um toque de diversão com joias inspiradas no verão e calce um par de sandálias neutras de salto alto. Complete o look com uma bolsa estruturada e você estará pronta para um passeio estiloso com as amigas.

Você pode fazer uma Brittany Mahomes para seu próximo evento

Se você estiver se sentindo um pouco mais ousada, você também pode misturar e combinar suas peças de pijama com outros itens básicos do guarda-roupa. Combine suas calças de pijama de seda com uma camiseta branca simples e uma jaqueta jeans para um visual descontraído, mas moderno. Você pode até elevar o conjunto com acessórios de declaração, como brincos ousados ​​ou um cinto estiloso.

Quando se trata de usar pijamas como roupas diurnas, a confiança é a chave. Como diz o estilista de moda Alex Longmore, “A chave para arrasar nesse look é a confiança – se você se sente bem com ele, então use!” Então, quer você esteja usando um conjunto de pijama completo ou misturando e combinando peças individuais, tenha seu estilo com confiança.

Então, da próxima vez que você estiver procurando adicionar um toque de luxo e conforto ao seu estilo de rua, não hesite em se inspirar em Brittany Mahomes e abrace a tendência de usar pijamas como roupa exterior. Afinal, moda é diversão e expressão!