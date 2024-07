Brittney Griner, esposa, bem-vindo, menino

Brittney Griner fez um anúncio especial na sexta-feira… ela e sua esposa, Cherelle deram as boas-vindas ao seu primeiro filho!!

A estrela do Phoenix Mercury deu a notícia emocionante no CBS Sports ‘”Nós precisamos conversar“… antes do All-Star Skills Challenge e da competição de 3 pontos da WNBA em Phoenix, Arizona.