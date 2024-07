Bronny James diz não. 9 Jersey é uma homenagem ao Juice WRLD

Bronny James está se abrindo sobre sua decisão de arrasar no No. 9 na NBA… confirmando que o escolheu para homenagear o falecido músico Suco WRLD .

LeBron O filho mais velho de Frank enfrentou a mídia pela primeira vez como Los Angeles Laker na terça-feira… e depois de responder a várias perguntas sobre seu relacionamento com seu pai tetracampeão, que estava presente para a imprensa, ele explicou como o dígito ele vai praticar esportes durante os jogos estava longe de ser aleatório.

Juice foi um dos principais jovens artistas quando ele morreu de uma overdose acidental com apenas 21 anos em dezembro de 2019… uma perda que deixou um grande impacto na indústria musical.

Bronny abordou a pressão que enfrentará como filho de um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos… dizendo que é algo com que ele sempre lidou e que superará – assim como fez durante toda a sua carreira.

Treinador do Lakers JJ Redick também rejeitou qualquer noção de que Bronny não merecia ser selecionado como número 1. 55 no geral no draft da semana passada… dizendo que o jovem hooper ganhou tudo.