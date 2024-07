Bronny James, do Lakers, marca 12 pontos enquanto os chutes caem na vitória da liga de verão

LAS VEGAS — Na primeira jogada do jogo, o armador novato do Los Angeles Lakers, Bronny James, se livrou de uma tela e acertou um arremesso de 17 pés, arrancando gritos da torcida simpatizante do Lakers no Thomas & Mack Center.

Esse arremesso também ofereceu um alívio muito necessário para James, a 55ª escolha geral no draft de 2024, que teve dificuldades em seus primeiros quatro jogos da liga de verão, com média de 4,3 pontos e 22,6% de aproveitamento em arremessos de quadra, incluindo erros em todas as 15 tentativas de três pontos.

As dificuldades do filho de LeBron James foram alvo do enorme peso da atenção que seu desempenho atraiu em dois jogos no California Classic em São Francisco e durante os três primeiros jogos dos Lakers em Las Vegas, com cada movimento seu sendo examinado e a multidão gemendo toda vez que ele errava um arremesso ou passava a bola.

Na quarta-feira, os Lakers venceram os Atlanta Hawks por 87-86 para ganhar sua primeira vitória na liga de verão em 2024, quebrando um início de 0-5. E o jovem James jogou seu melhor jogo até agora, terminando com 12 pontos — 9 no primeiro tempo — em 5 de 11 arremessos, incluindo 2 de 5 tentativas de além do arco. James também acertou uma cesta de 3 pontos decisiva no final do jogo para empatar o placar, e os Lakers garantiram a vitória com uma parada defensiva nos segundos finais.

“Sinto que sei a maneira certa de jogar”, disse James. “Então, se eu for lá e jogar meu jogo em todas as partidas, resultados como esse virão.”

De certa forma, foi a primeira vitória de James, de 19 anos, na NBA.

“Minha mãe, meu pai realmente me ajudaram, me encorajando a manter o foco e continuar sendo eu mesmo”, disse James, chamando-os de seu sistema de apoio. “Então, sinto que isso é uma grande parte de como eu saí [tonight].”

Ele também observou que seu pai está assistindo do exterior enquanto está no Time EUA e que o mais velho James ofereceu conselhos.

“Só continue agressivo”, James disse que seu pai lhe disse. “Mesmo que meu arremesso não esteja caindo, apenas continue agressivo.”

James reconheceu a presença da multidão e o impacto geral, e disse que confiou ainda mais na família, acrescentando que está “apenas tentando manter a sanidade”.

“É alguma coisa”, ele disse com um sorriso de toda a atenção, “mas é algo com que tenho que lidar se quiser jogar neste nível.”

Zaccharie Risacher, a primeira escolha geral dos Hawks, ficou de fora do jogo, assim como Dalton Knecht, a primeira escolha do draft dos Lakers.

O pivô do Lakers, Colin Castleton, liderou o time com 17 pontos, 12 rebotes, 6 assistências e 2 roubos de bola. E Castleton elogiou como James lidou com todo o escrutínio exagerado durante a liga de verão.

Depois de perder todas as 15 tentativas de três pontos nos quatro primeiros jogos da liga de verão, Bronny James acertou 2 de 5 arremessos de três pontos e terminou com 12 pontos na vitória dos Lakers sobre os Hawks na quarta-feira à noite. Adam Hagy/NBAE via Getty Images

“Acho que ele está assumindo um bom papel”, disse Castleton. “Leva um pouco de tempo. Ele tem muita pressão, muitas coisas sobre ele. Então ele tem uma ótima mentalidade. Ele é um ótimo garoto, ótimo companheiro de equipe, e nós amamos estar perto dele. Todos na organização amam estar perto dele e ele deu grandes arremessos esta noite e conseguiu um bom ritmo. Então essa foi a maior coisa para ele. Conseguir um bom ritmo, mas ele está lidando com a pressão.”

O desempenho de James ocorreu após a derrota do Lakers para o Boston na liga de verão na segunda-feira, durante a qual a estrela do Celtics, Jaylen Brown, estava sentada na quadra e foi flagrada em uma postagem viral nas redes sociais dizendo as palavras “Não acho que Bronny seja um profissional” para as jogadoras da WNBA Kysre Gondrezick e Angel Reese, que estavam sentadas ao lado dele.

Brown tentou esclarecer o vídeo viral em uma publicação de mídia social no X, escrevendo: “É uma demonstração de flexibilidade ter seu filho ao seu lado na NBA. Isso reflete grandeza e longevidade! Bronny tem todas as ferramentas ao seu redor para ser bem-sucedido. Estou ansioso para ver seu crescimento.”

Rich Paul, CEO da Klutch Sports e agente de LeBron e Bronny James, respondeu ao vídeo viral de Brown em uma aparição na quarta-feira no The Pat McAfee Show na ESPN.

“Você não pode pegar a opinião de todo mundo e tentar usá-la contra ele ou pensar que ele é uma pessoa má”, disse Paul, acrescentando: “Pelo menos [Brown] é alguém que está realmente na liga. Há muitos “especialistas” sem especialização; ele é, na verdade, um especialista com especialização. Então, se ele tem essa opinião, ele pode ter essa opinião. Eu conheço Jaylen. Eu sei que ele não quer dizer isso com malícia. Ele estava apenas tendo uma conversa.”

Paulo também defendeu Tiago.

“Olha, eu acho que todos esses caras estão em desenvolvimento”, disse Paul. “Bronny não é diferente. Ele não pode ser excluído de ter que se desenvolver. Obviamente, eu sei que ele quer fazer arremessos e ele fará arremessos, mas, novamente, é só sobre construir ótimos hábitos. Eu acho que a oportunidade para Bronny jogar no nível da liga seria em uma ponta defensiva, e isso é algo em que ele é muito bom agora.

“Ele tem que melhorar os outros componentes do jogo e ele vai melhorar. Olha, Bronny é um jogador apaixonado. Ele está jogando basquete porque é sua paixão. E então eu não vejo a liga de verão como o fim de tudo, se ele estava com média de 30 [points] ou se ele tinha uma média de 3.”

“Minha mãe, meu pai realmente me ajudaram, me encorajando a manter o foco e continuar sendo eu mesmo. Então, sinto que isso é uma grande parte de como eu saí [tonight].” Bronny James

Dane Johnson, treinador da liga de verão dos Lakers, acreditava que o desempenho de James só aumentaria sua confiança e reiterou a fé da equipe em seus arremessos.

“Ele tomou as mesmas doses antes, e errou por pouco”, disse Johnson. “Então, vamos encorajá-lo a continuar tomando essas doses.”

Johnson acrescentou mais tarde: “Se ele estiver aberto e tivermos uma área aberta de captura e arremesso [shot]queremos que ele atire nelas, junto com todos os outros. O que estamos procurando são arremessos de 3 abertos e de catch-and-shoot. Mesmo que você não os faça acreditar em você, tenha confiança em si mesmo.”

Após o jogo, James foi questionado sobre jogar com o pai na próxima temporada.

“Sim, quero dizer, é um grande passo para nós dois”, disse ele. “Sinto vontade de tocar juntos [and] ir trabalhar juntos todos os dias só vai construir o relacionamento que já temos. Construir essa conexão, talvez até mais forte. Mas estou animado para trabalhar com meu pai.”

O que James mais espera?

“Competindo um contra o outro na prática”, ele disse com um sorriso.

Os Lakers têm dois jogos restantes da liga de verão em Las Vegas: quinta-feira contra o Cleveland Cavaliers e sábado contra o Chicago Bulls.