Bronny James: Pronto para qualquer nível com o Lakers após o verão

LAS VEGAS — Bronny James diz que aceitará qualquer tarefa em sua primeira temporada como profissional, desde que traga uma chance de jogar e melhorar como jogador de basquete.

“Estou ansioso por qualquer jogo de basquete que eu jogue, não importa o nível em que eu esteja jogando”, disse James após a derrota do Los Angeles Lakers por 99 a 80 para o Houston Rockets no jogo de abertura do Los Angeles na Las Vegas Summer League na sexta-feira.

James foi questionado sobre a possibilidade de passar um tempo na G League depois que Cam Whitmore, de Houston — a 20ª escolha geral dos Rockets no draft de 2023 — terminou com 20 pontos, 10 rebotes, 4 assistências e 4 roubos de bola.

Como novato, Whitmore jogou 13 partidas pelo afiliado da G League de Houston — o Rio Grande Valley Vipers — e teve médias de 26,8 pontos, 6,8 rebotes, 3,0 assistências e 2,1 roubos de bola.

Depois de marcar seis pontos rápidos para colocar o LA em vantagem de 13 a 10 no meio do primeiro quarto contra Houston, James teve dificuldades no ataque no resto do caminho, terminando com oito pontos em 3 de 14 arremessos (0 de 8 de 3) com três turnovers.

Em três jogos da liga de verão, incluindo dois no California Classic, James está arremessando 6 de 26 no geral (23,1%) e 0 de 12 de 3.

“Sinto que estou um pouco deprimido agora”, disse James.

Bronny James fez apenas uma cesta fora do garrafão em três jogos da liga de verão com o Los Angeles Lakers, de acordo com o ESPN Stats & Information. Candice Ward/Getty Images

Dane Johnson, o treinador da liga de verão dos Lakers, minimizou os problemas ofensivos iniciais de James.

“Caramba, ele vai ter uma longa carreira”, disse Johnson. “Este é apenas o começo. Nós apenas continuamos a incutir [confidence]mantenham isso em suas cabeças. Então, temos um longo caminho a percorrer.”

Johnson, que treina principalmente o afiliado da G League de Los Angeles, o South Bay Lakers, foi questionado sobre a possibilidade de James passar algum tempo na G League na próxima temporada.

“Eu não sei sobre isso ainda, então não posso realmente comentar sobre isso”, disse Johnson. “Mas eu acho que todos esses caras vão estar na G League em algum momento — os recrutados.”

Dalton Knecht, um novato do LA escolhido com a 17ª escolha, liderou os Lakers com 25 pontos em 9 de 18 arremessos (5 de 11 de 3), 6 rebotes e 4 assistências contra Houston.

Escolhas dos editores

1 Relacionado

A adesão de James à G League foi uma mudança em relação à mensagem compartilhada por seu agente, Rich Paul, da Klutch Sports, antes do draft.

Paul disse a Jonathan Givony, da ESPN, que informou às equipes que não tinha interesse em que seu cliente se juntasse a nenhuma franquia da NBA em um contrato bidirecional.

“Eu disse logo cedo para as equipes que se vocês planejam trazer Bronny, aqui está o que vocês precisam saber: se vocês não derem a ele um acordo real, não há nada para falar”, disse Paul à ESPN. “É difícil obter desenvolvimento real em um acordo bidirecional.”

James continuou a jogar uma defesa forte no jogo de Houston, no entanto. Ele registrou dois roubos de bola — aumentando seu total para cinco na liga de verão até agora — e frequentemente marcava o novato do Rockets, Reed Sheppard, a escolha nº 3 no draft, em todo o comprimento da quadra.

“Conheço Reed desde a quinta série”, disse James. “Sei que ele é um arremessador, então eu estava apenas tentando entrar no corpo dele e evitar que aquelas bolas de três subissem. Eu estava tentando pegá-lo em quadra inteira e mostrar meu esforço ao GM e aos treinadores.”

De fato, o vice-presidente de operações de basquete e gerente geral do Lakers, Rob Pelinka, estava sentado na quadra, junto com o técnico JJ Redick e seus dois novos assistentes — Scott Brooks e Nate McMillan. Greg St. Jean — que está em processo de ser adicionado à equipe de Redick, fontes disseram à ESPN — também estava presente.

Sheppard marcou 23 pontos em 9 de 17 arremessos (4 de 6 de 3), com cinco assistências e quatro turnovers.

Redick se juntou à transmissão da ESPN do jogo Lakers-Rockets e disse a Mark Jones e Doris Burke que James tem sido “fantástico” até agora. O técnico elogiou os lampejos defensivos do jovem de 19 anos.

“Queremos que ele pressione a bola”, disse Redick. “Eu disse a ele ontem, eu disse, ‘Se você for ultrapassado, se tiver 10 faltas, a culpa é minha. Quero você pressionando a bola.'”