Bronny James se torna escolha popular de apostas para Novato do Ano

As probabilidades de ganhar o prêmio NBA Rookie of the Year mudaram desde o início da liga de verão, com Zach Edey, do Memphis Grizzlies, agora o favorito de apostas consensuais nas casas de apostas. Mas a escolha mais popular dos apostadores até agora é um tiro no escuro com um sobrenome famoso.

Mais apostas foram feitas em Bronny James para ganhar o prêmio de Novato do Ano (ROY) do que qualquer outro jogador em várias casas de apostas. James atraiu quase uma em cada quatro apostas feitas no mercado ROY na ESPN BET. A BetMGM relatou ter feito uma aposta de $ 1.000 ROY em James em 250-1 em 6 de julho, de um apostador em Ontário, e a DraftKings disse que apenas Edey atraiu mais dinheiro apostado do que James em seu mercado ROY.

Apostas de quatro dígitos no Rookie of the Year em julho são raras, e apostar em qualquer prêmio é tipicamente leve 10 meses antes do vencedor ser anunciado, mas as casas de apostas estão notando um interesse inegável no filho de LeBron James por parte dos apostadores. O valor apostado no mercado ROY da BetMGM é o dobro do que era comparado ao mercado do ano passado nesta época.

Bronny James também atraiu interesse inesperado de apostadores para ser a escolha geral nº 1, e a atenção continuou durante a liga de verão. O SuperBook em Las Vegas está oferecendo apostas de adereços em apenas um jogador na liga de verão — Bronny James. Jeff Sherman, vice-presidente de risco e principal criador de probabilidades da NBA para o SuperBook, disse que o interesse nos adereços de Bronny James tem sido “sólido” e que as apostas gerais na liga de verão estão aumentando.

“Estamos fazendo mais alça [on summer league] do que nos anos anteriores, principalmente nas apostas ao vivo”, disse Sherman à ESPN em uma mensagem de texto.

Bronny James, que foi escolhido na segunda rodada pelo Los Angeles Lakers, tem uma média de 7,3 pontos com um mais/menos de -14 em jogos da Vegas Summer League.

Alexandre Sarr do Washington Wizards abriu como o favorito consensual para o prêmio de Novato do Ano, mas foi superado por Edey (+550) e Reed Sheppard do Houston Rockets (+650) na ESPN BET. Sarr agora tem a quinta melhor probabilidade na ESPN BET em +900.

O jogo do campeonato de verão da NBA é na segunda-feira.