Bronny James tem 4 pontos na estreia na liga de verão pelos Lakers

SÃO FRANCISCO — Bronny James fez sua estreia na liga de verão da NBA no sábado e ficou surpreso com a recepção calorosa que recebeu na cidade onde seu pai disputou algumas de suas batalhas mais acirradas nas finais da NBA.

“A atmosfera”, disse Bronny quando perguntado sobre o que mais o surpreendeu após a derrota do Los Angeles Lakers por 108-94 para o Sacramento Kings na abertura do California Classic. “Foi mais do que eu esperava. Quer dizer, é um grande jogo para mim, mas eu não sabia se as pessoas do Golden State viriam e me representariam. Então foi muito bom ver isso.”

James terminou com 4 pontos em 2 de 9 arremessos, 2 rebotes, 2 assistências e 1 roubo de bola em 22 minutos.

Dane Johnson, treinador do South Bay Lakers, afiliado da G League de Los Angeles, começou com Bronny, 19, junto com Colin Castleton, 24, Sean East II, 24, Dalton Knecht, 23, e Maxwell Lewis, 21.

“Ele só precisa continuar aprendendo, continuar recebendo repetições e aprendendo o quanto ele é capaz”, disse Johnson. “Tipo, seu corpo, ele pode descer se usar o ombro, se tiver um pouco de vantagem sobre alguém. E apenas construir essa confiança nele.”

Foi muito diferente da estreia de LeBron James na liga de verão em Orlando, Flórida, em 2003, quando LeBron marcou 14 pontos, pegou 7 rebotes e 6 assistências, e os fãs se esconderam debaixo dos carros no estacionamento exclusivo para jogadores para tentar dar uma olhada no jogador quando ele desceu do ônibus do time.

Por outro lado, LeBron foi a escolha número 1 e Bronny foi a número 55. Ainda assim, o nível de expectativa pela estreia de Bronny era alto, com uma fileira de câmeras alinhadas na linha de base uma hora antes do início do jogo para capturar os aquecimentos pré-jogo do armador de 1,83 m.

No meio do segundo quarto, James mostrou um lampejo da promessa defensiva que os Lakers viram quando o recrutaram, roubando um passe e iniciando um contra-ataque que terminou com um passe de Blake Hinson para Kyle Mangas, que fez uma cesta.

Algumas posses de bola depois, James marcou seus primeiros pontos em uma bandeja faltando 5:51 para o fim do segundo período, empatando o placar em 31 a 31.

“Momentos como esse podem deixar o jogo mais lento”, disse Bronny sobre a sequência do segundo quarto. “Deixa o jogo mais lento para você, principalmente porque eu não fui tão produtivo quanto queria. [be] antecipadamente.”

Bronny James terminou com 2 de 9, 4 pontos, 2 rebotes, 2 assistências e um roubo de bola em sua estreia na liga de verão no sábado. Foto de Noah Graham/NBAE via Getty Images

Ele errou seus três primeiros arremessos, acertou um e depois errou quatro seguidos antes de seu segundo field goal vir em um arremesso de 19 pés no meio do terceiro quarto.

A estreia de James na liga de verão marcou sua primeira ação em quase quatro meses, quando sua carreira universitária terminou sem cerimônia, com a USC perdendo por 70 a 49 para o Arizona nas quartas de final do Pac-12 e James registrando 3 pontos em 1 de 5 arremessos, 1 rebote e 1 roubo de bola.

Havia alguns sinais de ferrugem no sábado, especialmente em relação ao seu arremesso.

“Eu estava tentando descer o máximo que podia para abrir a bola 2, e a média distância, e a bola 3”, disse Bronny depois de fazer 0-para-3 de profundidade. “Não consegui fazer a bola 3 cair, mas com todas as repetições, vai ficar mais suave.”

Falando aos repórteres após o primeiro dia de treinamento da USA Basketball em Las Vegas, LeBron minimizou quaisquer dificuldades estatísticas que Bronny possa enfrentar.

“O que ele faz no California Classic e na liga de verão, não importa se ele joga bem e não importa se ele não joga bem”, disse LeBron. “Eu só quero que ele continue a crescer [from] práticas, sessões de filme, seus treinos individuais. Você não pode pegar nada estatístico do California Classic e da liga de verão e trazer para quando a temporada começar. Então, a única coisa que importa é ele melhorar e acumular dias.”

Knecht, a escolha nº 17 dos Lakers no draft, marcou 12 pontos em 3 de 12 arremessos. Blake Hinson, que assinou com o LA em um contrato bidirecional da Universidade de Pittsburgh, liderou o time com 17 pontos, indo de 5 de 7 de 3. O guarda Tommy Kuhse, que se formou em St. Mary’s em 2022 antes de jogar no exterior, também se destacou com 15 pontos, 8 assistências e 2 roubos de bola saindo do banco.

Os Lakers jogam mais duas partidas no California Classic — domingo contra o Golden State Warriors e quarta-feira contra o Miami Heat — antes de seguirem para Las Vegas, onde estrearão contra o Houston Rockets na sexta-feira (19h30, horário do leste dos EUA, ESPN).

“Ele vai jogar — garantido, se estiver saudável — durante toda essa coisa”, disse Johnson sobre os planos para Bronny para o resto da lista de ligas de verão dos Lakers. “Vamos tentar integrá-lo e tentar dar a ele o máximo de repetições que pudermos. Porque ele precisa de mais experiência jogando. E especialmente o jogo da NBA. É um pouco diferente da faculdade, então obter repetições na NBA, em um ambiente da NBA com bons jogadores, o ajudará a longo prazo.”

O sábado foi apenas uma parte desse processo para Bronny.

“Todo primeiro jogo que eu entro no próximo nível, é sempre um pouco de borboletas no meu estômago”, disse Bronny. “Mas assim que a bola toca e nós perdemos algumas vezes, tudo vai embora e eu estou apenas jogando basquete. Então, isso sempre vai estar lá, mas eu vou superar isso.”