Bruins apostam no centro Elias Lindholm e no defensor Nikita Zadorov

Elias Lindholm e Nikita Zadorov são companheiros de equipe novamente, já que ambos assinaram um contrato de longo prazo com o Boston Bruins.

Os Bruins anunciaram na segunda-feira que assinaram com Lindholm e Zadorov, mas não forneceram detalhes do contrato. Lindholm tem um acordo de sete anos no valor de $ 7,75 milhões anuais, enquanto Zadorov tem um acordo de seis anos no valor de $ 5 milhões anuais, de acordo com relatos.

Esta será a terceira vez no ano passado que Lindholm e Zadorov jogaram pelo mesmo time. Eles começaram a temporada passada com o Calgary Flames antes de se reunirem em negociações separadas que os levaram ao Vancouver Canucks.

Agora parece que eles podem ficar com os Bruins pelos próximos anos.

Contratar Lindholm permitiu que Boston abordasse sua necessidade de outro centro top-6. As aposentadorias duplas do ex-capitão Patrice Bergeron e David Krejci deixaram os Bruins entrando em 2023-24 sem um centro top-6 comprovado.

Isso levou ao surgimento de Charlie Coyle, que marcou 25 gols e 60 pontos em 82 jogos, o recorde da carreira. Também viu os Bruins confiarem em todos os quatro pivôs para ajudar a preencher o vazio coletivo deixado por Bergeron e Krejci.

Mas ser eliminado na segunda rodada dos playoffs pelo eventual campeão da Stanley Cup, Florida Panthers, levantou questões sobre como os Bruins poderiam fortalecer seu elenco.

Entra Lindholm.

Vice-campeão do Selke Trophy em 2022, Lindholm dá aos Bruins um centro bidirecional em quem se pode confiar em qualquer ponta. Sua produção ofensiva, no entanto, foi questionada em 2023-24, quando ele teve 15 gols e 44 pontos após sair de temporadas consecutivas de mais de 60 pontos.

Lindholm usou os playoffs para responder a algumas dessas preocupações, marcando cinco gols e 10 pontos, o recorde da carreira, em 13 jogos, ajudando os Canucks a chegarem a uma vitória das finais da Conferência Oeste antes de serem eliminados pelo Edmonton Oilers.

Além de precisar de um centro de segunda linha, os Bruins também enfrentaram dúvidas sobre como completariam seu núcleo defensivo de quatro jogadores, que conta com Brandon Carlo, Hampus Lindholm e Charlie McAvoy.

Eles responderam trazendo o fisicamente imponente Zadorov, que usou os playoffs para mostrar a potenciais pretendentes que poderia valer a pena contratá-lo quando a agência livre chegasse.

Zadorov marcou seis gols e 20 pontos em 75 jogos entre Flames e Canucks, marcando a terceira temporada consecutiva do jogador de 29 anos com pelo menos 20 pontos.

Suas performances nos playoffs o fizeram emergir como um dos jogadores mais importantes dos Canucks, quando eles chegaram à segunda rodada. Ele terminou com quatro gols e oito pontos e registrou mais de 20 minutos enquanto operava como uma força de ataque capaz de marcar, dar golpes e ser confiável para jogar em várias situações.