Bryson DeChambeau e Rory McIlroy lutam no Open Championship

TROON, Escócia — Bryson DeChambeau e Rory McIlroy venceram todos no US Open do mês passado.

Mas na rodada de abertura do The Open no Royal Troon Golf Club, eles lutaram para derrotar a Mãe Natureza — e a si mesmos — no que foi uma manhã de quinta-feira para esquecer, com vento e chuva na costa oeste da Escócia.

DeChambeau, que ganhou seu segundo título do US Open com uma vitória de uma tacada sobre McIlroy no Pinehurst No. 2, fez um 5 acima do par 76 na quinta-feira. McIlroy estava duas tacadas pior e estava 10 tacadas atrás do líder do clube Justin Thomas.

DeChambeau prometeu jogar golfe “chato” em Pinehurst, mas seu jogo estava longe disso na quinta-feira — por todos os motivos errados. Ele estava 3 acima do par em quatro buracos após um bogey de três putts no No. 1, errando feio sua tacada de saída no No. 3 para outro bogey e então errando um putt de par de 3 pés no No. 4.

“[The wind] estava dentro e fora da direita, e eu estava tentando puxar a bola e ela estava um pouco trêmula”, disse DeChambeau. “Foi um desafio muito difícil, e eu deveria ter cortado a bola.”

DeChambeau e McIlroy não foram os únicos golfistas que ficaram perplexos com o vento imprevisível em Royal Troon. Os golfistas normalmente jogam os primeiros nove buracos com o vento nas costas, então fecham com um difícil back nine com o vento em seus rostos, mas foi o oposto na primeira rodada.

No sexto buraco de 620 jardas, DeChambeau puxou seu drive para a área nativa e acertou sua segunda tacada a apenas 4 jardas da grama alta. Ele precisou de cinco tacadas para chegar ao green, levando a um duplo bogey 7. Ele fez mais dois bogeys nos números 8 e 15 antes de finalmente acabar com a carnificina ao fazer um putt eagle de 55 pés no 16º.

“É um teste completamente diferente”, disse DeChambeau. “Não pratiquei muito e não joguei muito na chuva. Sim, é um teste difícil aqui, algo com o qual não estou familiarizado. Nunca cresci jogando, e não quer dizer que essa seja a razão. Terminei em oitavo em St Andrews [at the 2022 Open]. Posso fazer isso quando está quente e sem vento.”

McIlroy não parecia estar em apuros nos primeiros nove buracos. Ele fez um bogey no nº 1, mas rapidamente respondeu com um birdie no par 4 do terceiro buraco. Ele estava empatado no par após sete buracos.

No famoso oitavo buraco par-3, conhecido como Postage Stamp, McIlroy deu sua tacada de saída em um bunker do lado do green. Ele não conseguiu tirar a bola na segunda tacada, resultando em um duplo bogey 5.

“[It was a] dia difícil”, disse McIlroy. “Senti que estava bem na primeira parte da rodada e então errei o green no Postage Stamp lá e o deixei lá e fiz uma dupla. Mas ainda assim, senti que estava em forma razoável o suficiente, com alguns overs até 9, pensando que talvez pudesse recuperar aqueles dois shots, tentar acertar o par, algo assim.”

As coisas só pioraram para McIlroy depois que ele fez a curva. Depois de fazer um bogey no nº 10, o tetracampeão principal cortou sua tacada de saída sobre a ferrovia e para fora dos limites à direita. Isso levou a outro duplo bogey que o moveu para 5 acima.

“Embora o vento no back nine estivesse ajudando, ele vinha muito da esquerda”, disse McIlroy. “Fiquei realmente surpreso com o quão difícil eu senti que o back nine jogou. Achei que iríamos ter um pouco mais de facilidade do que tivemos. O percurso estava difícil. As condições são muito difíceis com um vento que não vimos até agora nesta semana.”

Thomas, que não tem um bom histórico em campos de golfe e tem lutado com sua forma durante boa parte das últimas duas temporadas, assumiu a liderança do vestiário ao registrar 68, 3 abaixo do par, na onda matinal.

Thomas fez um chip de fora do green para um birdie no par-4 do segundo e adicionou mais três birdies e um bogey para fazer a curva em 3 abaixo do par 33. Depois de outro birdie no 10º, ele puxou mal sua tacada de saída para a esquerda no nº 12 e teve que fazer um drop de penalidade, levando a um duplo bogey. Ele fez um bogey no 13º depois de empurrar sua tacada para o rough alto à direita.

“Eu simplesmente não tinha jogado aqueles nove primeiros buracos contra o vento antes, e isso foi incrível”, disse Thomas. “Lembro-me de tentar dirigir 1 e 3 em 2016, e bati um ferro 7 no 1 hoje, e bati um 3-wood lá em cima no 3 para ter uma cunha. Mas foi muito, muito diferente. Mas foi tudo muito típico de um Aberto, apenas tentando tirar o melhor proveito das condições que você tem.”

Thomas fechou com birdies nos dois buracos finais, incluindo um de 25 pés no buraco 18, para voltar a 3 abaixo do par, 1 na frente de Alex Noren, Nicolai Hojgaard, Justin Rose e Russell Henley.

Thomas adora jogar em campos de links, mas não teve muito a mostrar por isso. Ele teve uma colocação entre os 15 primeiros em sete partidas anteriores no The Open. No Open Championship do ano passado no Royal Liverpool, na Inglaterra, ele abriu com 11 acima do par, 82.

Thomas liderou a primeira rodada do Genesis Scottish Open da semana passada antes de terminar empatado em 62º lugar.

“Sinto que tudo está indo para o lado certo, e tenho trabalhado nas coisas certas”, disse Thomas. “Como eu disse, não tenho tido muito o que mostrar. É assim que esse jogo funciona às vezes. Mas sei que estou perto do jeito que está, e vou continuar jogando e não jogar por resultados, apenas jogar pelo meu jogo, e ele vai se resolver sozinho.”