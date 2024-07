Bubba Wallace está se sentindo ‘miserável’ e diz que está bem é a ‘melhor coisa’

LONG POND, Pa. — Bubba Wallace e sua esposa têm um bebê a caminho e uma hipoteca para pagar em sua casa. Então, quando Wallace olhou para um grupo de jornalistas no Pocono Raceway, ele decidiu que seria ele quem começaria com uma pergunta.

“Alguém tem dinheiro?”, ele brincou.

Wallace estava com o bolso um pouco vazio esta semana depois que a NASCAR o multou em US$ 50.000 por contato retaliatório com o vencedor da corrida Alex Bowman na volta de resfriamento da Chicago Street Race.

Wallace bateu a porta do carro de Bowman e o jogou contra a parede.

A mudança custou algum dinheiro a Wallace, com certeza — e sim, dirigindo para a equipe 23XI Racing de Michael Jordan, ele pode pagar a multa. Mais do que isso, o incidente abriu os olhos de Wallace para o fato de que ele realmente não estava agindo como a pessoa que queria ser na pista.

“O pênalti foi provavelmente a melhor coisa que me aconteceu”, disse Wallace no sábado. “Estou infeliz há anos.”

Wallace, de 30 anos, sempre foi aberto sobre lidar com a depressão, desencadeada por lutas pessoais e profissionais. Conhecido por usar o coração na manga, Wallace reconheceu que não tem sido um farol de alegria na pista, já que se aproxima de quase dois anos desde sua última vitória na Cup Series. Ele começa em 29º no Toyota nº 23 no domingo em Pocono.

“Tenho andado por aí com uma personalidade da qual não me orgulho”, disse Wallace.

Wallace pediu desculpas por seu comportamento recente a todos, desde seu assessor de imprensa até um jornalista que ele ignorou na semana passada, Bowman e até mesmo ao oficial da NASCAR que o informou sobre a multa.

“Estou apenas frustrado. Estou tentando demais”, disse Wallace. “Não estou focado nas coisas certas.”

Wallace tem lutado com seu papel como um agente de mudança na NASCAR após sua centelha de sucesso para ajudar a indústria a proibir a bandeira confederada em 2020. Ele é visto como um herói para alguns, particularmente aqueles que ansiavam por um piloto negro para agitar as coisas em um esporte predominantemente branco. Para outros, Wallace representa algo completamente diferente, e ele viu muitos haters nas redes sociais ao longo de sua carreira.

“Nos últimos quatro ou cinco anos, as pessoas têm me desejado fora do esporte, certo?” Wallace disse. “As pessoas realmente não entendem.”

Wallace encontrou uma fonte surpreendente de conselho esta semana quando esbarrou com o grande aposentado da NASCAR Kevin Harvick. Wallace estava pronto para correr com Harvick em uma série de base quando a conversa se voltou para o incidente de Bowman e a multa da NASCAR. Há muito tempo um dos pilotos mais francos da NASCAR, Harvick disse a Wallace para aparecer em Pocono “com um sorriso no rosto e aceitar”.

“Posso não concordar com a penalidade, mas estou sorrindo sobre isso”, disse Wallace. “Ele também me disse muitas coisas poderosas. Para aparecer e ser o cara divertido que sou durante a semana. Acho que essa foi uma das coisas mais importantes que me disseram. As pessoas não veem quem eu realmente sou aos domingos. Isso me quebrou.

“Eu sempre prego sobre ser a mesma pessoa dentro e fora da pista. É uma panela de pressão estar no nível da Copa, certo? E nos últimos quatro anos, tenho me sentido miserável apenas tentando andar por aí como se tudo estivesse bem.”

Wallace insistiu que sua saúde mental geral estava ótima. Mas ele devia desculpas a mais uma pessoa: sua esposa, Amanda.

“Eu não era o melhor marido”, ele disse. “Eu a fiz sentir como se tivesse que andar em ovos depois de corridas ruins. Não é disso que se trata. É sobre ir para casa e ter uma nova reinicialização e estar perto das pessoas que estão ao seu redor. É disso que estou ansioso.”

Wallace disse que se afastou de seu jeito alegre e normal na pista porque sempre sentiu a necessidade — mesmo com duas vitórias na Copa — de provar seu valor como pessoa.

Ele riu quando disse que culpava seu pai — com quem Wallace disse ter tido um relacionamento complicado ao longo dos anos — que lhe disse para não causar problemas, mas sempre terminá-los, se necessário.

Olho por olho.

Como em Chicago.

Bowman disse após a corrida na chuvosa Chicago, onde ele girou Wallace na volta 25, que a retaliação era justificada. Bowman também defendeu que Wallace não fosse punido e que ele tinha “todo o direito” de ficar bravo.

A rede da janela de Wallace estava abaixada quando ele bateu em Bowman após a corrida, e a câmera dentro do carro de Bowman mostrou que o motorista foi sacudido pelo impacto.

“Eu cronometrei errado? Claro, 100%”, disse Wallace. “A rede da janela dele estava abaixada, os cintos de segurança estavam soltos. Não é uma situação ideal.”

Denny Hamlin, que é coproprietário da 23XI com Jordan, disse que acreditava que a NASCAR aplicou a multa porque a confusão foi flagrada pela câmera. Ele não discutiu o assunto com Wallace.

“Acho que o fato de ter acontecido ao vivo e todo mundo ter visto provavelmente causou um pouco mais de alvoroço nas redes sociais, e depois eles responderam a isso”, disse Hamlin.

Wallace está atrás de uma vaga nos playoffs da NASCAR com seis corridas restantes. Ele está 45 pontos atrás de Chris Buescher para a vaga final no grid de 16 pilotos. Uma vitória lhe dá uma vaga automática.

Harvick disse a Wallace para respirar porque a punição poderia ter sido pior. Uma multa mais pesada. Pontos descontados. Uma suspensão.

Comparado a essas alternativas, talvez perder US$ 50.000 não seja tão ruim — mesmo que Wallace tenha brincado que as melhorias na casa devem esperar.

“Eu disse à minha esposa, ei, talvez tenhamos que adiar aquele quarto de bebê”, disse Wallace. “Preciso pagar essa multa primeiro.”