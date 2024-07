Buccaneers colocam Randy Gregory na reserva/não reportaram lista

TAMPA, Flórida — O Tampa Bay Buccaneers colocou o linebacker externo Randy Gregory na lista de reservas/não comparecimento após Gregory não comparecer ao campo de treinamento na terça-feira, anunciou a equipe.

Gregory também perdeu todos os três dias do minicamp obrigatório do time no mês passado, com o técnico Todd Bowles confirmando que essas foram ausências injustificadas, o que justifica uma multa de US$ 101.356.

Gregory está envolvido em litígio com a NFL e com o Denver Broncos, processando ambas as entidades por discriminação. Gregory alega que lhe foi negado o uso do medicamento dronabinol, que lhe é prescrito por um médico para o tratamento de transtorno de ansiedade social e estresse pós-traumático. O processo alega que a liga e o time violaram o direito de Gregory a acomodações para deficientes sob a lei do Colorado.

O processo alega que Gregory foi multado em $ 532.500 desde março de 2023 pelo uso de cannabis sintética, que é proibida pela NFL. Embora a liga não suspenda mais jogadores por testes positivos, ela ainda está entre as substâncias proibidas da liga.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Gregory, 31, assinou com os Bucs nesta offseason em um contrato de um ano no valor de US$ 3 milhões, com US$ 2 milhões adicionais possíveis com incentivos.

De acordo com o acordo coletivo de trabalho da NFL, qualquer jogador que se atrase ou perca o início do treinamento estará sujeito a uma multa de US$ 50.000 por dia, além de uma semana de salário do Parágrafo 5 para cada jogo de pré-temporada perdido.

Embora Gregory não fosse esperado como titular, esperava-se que ele contribuísse em uma função rotativa junto com o titular Yaya Diaby, o novato Chris Braswell e o veterano Anthony Nelson para ajudar a preencher o vazio deixado pela saída de Shaq Barrett.