Bucks Land Guard Gary Trent Jr. em contrato de um ano

O Milwaukee Bucks e o armador agente livre Gary Trent Jr. fecharam um contrato de um ano na terça-feira, disseram seus agentes, Rich Paul e Lucas Newton, da Klutch Sports, a Adrian Wojnarowski, da ESPN.

Trent, 25, se junta a Milwaukee depois de passar as últimas 3½ temporadas em Toronto. Ele teve uma média de 13,7 pontos em 43% de arremessos em 71 jogos durante a temporada 2023-24 e arremessou 39% de 3, sua melhor marca desde a temporada 2019-20.

A adição de Trent marca a maior mudança de offseason para os Bucks neste verão, já que eles mantiveram seu elenco praticamente intacto para o próximo ano. Trent deve compensar a perda de Malik Beasley, que assinou um contrato de um ano com os Pistons, e ajudar a impulsionar os arremessos externos de Milwaukee. Trent acertou 41% em arremessos de 3 pontos de catch-and-shoot nas últimas duas temporadas, de acordo com o Second Spectrum, tornando-o um ajuste ideal na quadra com Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo comandando a bola em suas mãos.

Trent também se reunirá com Lillard, que foi seu companheiro de equipe por mais de duas temporadas em Portland.

Além de sua habilidade de arremesso, Trent também fornece algum potencial defensivo para Milwaukee. Ele é um dos quatro jogadores com 500 cestas de 3 pontos e 300 roubos de bola nas últimas três temporadas, de acordo com pesquisa da ESPN Stats & Information, junto com Anthony Edwards, de Minnesota, Tyrese Haliburton, de Indiana, e Fred VanVleet, de Houston.

Trent tem uma conexão com o técnico do Bucks, Doc Rivers, por meio de seu pai, Gary Trent Sr. Rivers voou para Miami durante a offseason para ajudar a recrutar Trent para Milwaukee.

Depois de ser convocado pelo Sacramento na segunda rodada em 2018, Trent foi negociado para Portland, onde passou 2½ temporadas como companheiro de equipe de Lillard antes de ser negociado para Toronto durante a temporada 2020-21. Trent exerceu uma opção de jogador para permanecer em Toronto para a temporada 2023-24, mas não recebeu uma oferta de extensão dos Raptors após a temporada, fontes disseram à ESPN.

Ao assinar com Milwaukee, Trent terá a chance de se juntar a um candidato ao campeonato na próxima temporada, com a chance de reconstruir seu valor e testar as águas da agência livre novamente na próxima temporada.