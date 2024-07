Burmester define o ritmo da primeira rodada do LIV Andalucía com 66; Lee 1 atrás

SOTOGRANDE, Espanha — Dean Burmester fez 66 tacadas, 5 abaixo do par, para uma vantagem de uma tacada na sexta-feira após a primeira rodada do torneio LIV Golf Andalucía em um difícil campo do Real Club Valderrama.

Rajadas de vento no campo secaram os greens, criando superfícies firmes para as tacadas.

Apenas sete dos 54 jogadores no campo estavam abaixo do par, o menor número em uma única rodada de qualquer torneio de temporada regular da LIV Golf. A média de tacadas do campo foi de 3,519 acima do par, com cinco jogadores acertando 80 ou mais.

“Valderrama é um lugar”, disse Burmester. “Não sei como atirei 5 abaixo, para ser honesto com você.”

Danny Lee ficou em segundo após 67 e Eugenio Chacarra em terceiro após 68. Sergio Garcia e Anirban Lahiri empataram em quarto com 69s.

Jon Rahm fez sua primeira aparição como jogador da LIV Golf em sua Espanha natal e fez 73 tacadas. Ele fez um duplo bogey no par 5 do 17, quando sua tacada de aproximação foi para a água, e então errou uma tacada para birdie no 18.

“É sempre divertido estar de volta em casa e estar com a torcida local”, disse Rahm. “Só uma pena que eu não consegui terminar um pouco melhor para eles. Eu queria tanto que a última tacada entrasse.”

A rodada de Lee foi sua quarta melhor em relação ao par nesta temporada, já que ele tem lutado por resultados. Ele entrou nesta semana classificado em 45º em pontos.

“Definitivamente um sinal de que estou indo na direção certa”, disse o neozelandês, cujo objetivo é terminar a temporada regular entre os 24 melhores para garantir privilégios de jogo em 2025.