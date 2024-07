Burt Watson finalmente revela a história por trás da separação do UFC em 2015

Burt Watson está finalmente contando seu lado da história.

O ex-coordenador de eventos, que passou mais de uma década nos bastidores do UFC, abriu o jogo na quarta-feira A hora do MMA sobre sua separação da promoção em 2015. Na época em que deixou o UFC, Watson apenas declarou que uma “pessoa de autoridade” não identificada no UFC questionou seu trabalho e como Watson lidou com as coisas após a confusão em torno do transporte do lutador peso médio Mark Munoz de volta ao hotel do lutador depois que Munoz precisou de mais tempo para bater o peso para sua luta.

Watson, que lançou recentemente sua autobiografia Sendo Burt Watsonabordou a situação na quarta-feira e revelou o executivo do UFC com quem ele teve problemas antes de finalmente deixar a promoção.

“Houve uma situação com Mark Munoz, estou mencionando nomes, e Mark perdeu o peso, e ele normalmente não faz isso, mas ele perdeu o peso e ele tinha uma hora ou mais para bater o peso”, disse Watson. “Eles me deram meia hora extra, ou seja, a comissão, para ele bater o peso. Eles me deram isso, o que eles normalmente não fazem, eles me deram, ele bateu o peso.

“Na época, o UFC tinha esse rapaz que era um gerente de patrocínios do ponto de vista legal, onde eles estavam apenas deixando os caras usarem patches e coisas assim, e agora eles não podem porque eles têm um certo patrocinador que todo mundo usa. Esse rapaz não era uma pessoa muito legal. Mike Mersch não era uma pessoa muito legal.”

Michael Mersch foi vice-presidente sênior de negócios, assuntos legais e governamentais no UFC por oito anos antes de deixar essa função para se tornar o diretor de operações da World Series of Fighting. De acordo com seu Linkedin, ele agora é dono de sua própria empresa jurídica e de consultoria.

“Ele era muito desrespeitoso com algumas pessoas quando falava com elas”, disse Watson. “Eu sabia disso, então tentei manter as pessoas longe dele. Naquela noite, depois que Mark bateu o peso, voltei para o hotel, parei no bar e peguei minha típica dose de Grand Marnier, só para me acalmar um pouco, e fui para o quarto e a próxima coisa que sei é que meu telefone toca.”

Foi depois de retornar ao seu quarto que ele recebeu uma ligação de Mersch que deu início a uma conversa acalorada, que terminou com ele deixando seu emprego no UFC.

“O telefone toca e alguém diz: ‘Onde você está?’ em um tom que eu senti desrespeitoso imediatamente”, disse Watson. “Eu sou da Filadélfia, meio que deixei isso passar, mas recuei um pouco. Eu disse: ‘Bem, estou no meu quarto, por quê?’ Ele disse: ‘Bem, preciso ver você.’ Eu disse primeiro, você precisa tirar esse baixo da sua voz e parar de falar comigo de forma desrespeitosa.’ Agora, estou sendo legal com a maneira como disse isso. Ele disse: ‘Bem, se você não descer aqui…’

“Quando ele disse isso, eu parei. Eu fui — e eu digo isso no livro — em uma cena ele deixou o Burt bravo, o Burt preto, o Burt rato de rua e o Burt chateado, tudo em uma cena. Eu o amaldiçoei FORA, e eu disse a ele, chegou a um ponto em que eu estava sentindo que ele e eu não poderíamos funcionar no mesmo espaço, e se ele não gostasse disso, um de nós precisava ir em uma direção diferente.

“Ele me disse que ninguém ficaria do meu lado em uma merda boba como essa. Eu fui atrás dele. No final daquela conversa, eu disse a ele: ‘Quer saber? Você pode pegar esse trabalho e colocá-lo em um assento de cadeira e sentar nele.’ Isso foi legal, o que eu acabei de dizer, a maneira como eu disse. Mas eu disse isso, e de alguma forma dentro dos próximos três ou cinco minutos ou mais, ele deve ter ido para Dana [White] para explicar isso. Ele foi até Dana com sua história.”

Watson disse que na manhã seguinte desceu e encontrou membros da equipe do UFC que aparentemente foram informados de que ele havia se demitido abruptamente e não estava mais trabalhando para a empresa.

Em vez de discutir ou fazer uma cena, Watson decidiu simplesmente mudar seus planos de voo e voltar para casa, mas ele acredita que Mersch acabou contando sua versão do incidente ao CEO do UFC, Dana White, e isso foi o fim do conflito.

“Dana tinha entendido a história e eles tinham entendido a história de que eu tinha acabado de sair, falado mal de todo mundo, falado de todo mundo e eu tinha ido para casa”, disse Watson. “Essa é a história que eles entenderam. Isso não era verdade.

“Sim, eu disse a ele para pegar aquele trabalho e enfiar na bunda dele. Mas não que eu esperasse que alguém viesse até mim e acalmasse as coisas, mas eu esperava uma conversa, o que não tive.”

Depois que Watson voltou para casa, ele disse que passaram-se dias sem nenhum contato do UFC, e esse realmente foi o fim daquele relacionamento.

“Eu nunca recebi um telefonema”, disse Watson. “Nunca me perguntaram o porquê ou algo assim. Mas ele questionou minha integridade, questionou minha ética de trabalho, e fez isso de uma forma desrespeitosa, e eu fui para a esquerda.

“Bem, eu tinha dois Grand Marniers, o que pode ter ajudado um pouco, mas vou te dizer, eu o xinguei pelo que dizem sobre apetite, eu simplesmente continuei, me expressei e disse a ele o que fazer com aquele trabalho e fui embora.”

Embora não se arrependa de suas ações, Watson admite que ainda fica magoado que ninguém do UFC tenha entrado em contato com ele para pelo menos saber sua versão da história.

Com isso, seu tempo no UFC chegou oficialmente ao fim.

“Provavelmente fiquei mais impressionado por não ter [gotten a call] pelo fato de eu ter passado 14 anos lá”, disse Watson. “Quatorze bons anos, pensei, que não me perguntaram o que aconteceu ou como aconteceu.

“Então, imediatamente na minha cabeça, eles disseram que eles tomaram qualquer explicação que ele deu como se eu o desrespeitasse e eu estivesse desistindo dele, da empresa, da organização, da marca e de tudo mais. Foi assim que eu entendi. Não ouvi nada. Absolutamente nada.”