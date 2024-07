Caeleb Dressel conquistou sua oitava medalha de ouro olímpica na carreira e a primeira nos Jogos de Paris para a equipe dos EUA, ao levá-los ao segundo título consecutivo de 4×100 metros livre no sábado.

A Austrália ficou com a prata e a Itália com o bronze, enquanto a China ficou em quarto lugar e ficou sem medalhas.

Jack Alexy, Chris Guiliano, Hunter Armstrong e Dressel se combinaram em um tempo de 3 minutos e 9,28 segundos para derrotar a Austrália por 1,07 segundos na última final de uma noite de abertura agitada na La Defense Arena.

“Revezamentos são um pouco mais especiais, para ser honesto”, disse Dressel. “Então, fazer isso com esses caras tem sido incrível. Isso me leva de volta ao meu primeiro ouro. Realmente não envelhece. É muito especial estar no pódio com esses caras assistindo à bandeira subir. Estou extremamente orgulhoso deles. Isso tornou meu trabalho fácil.”

Um Dressel emocionado levantou os dois punhos no ar em triunfo e alegria antes mesmo de se levantar para aceitar a mais recente medalha de ouro colocada em seu pescoço. Ele segurou o companheiro de equipe Hunter Armstrong em um abraço prolongado depois que Armstrong nadou a perna mais rápida para dar a Dressel algum espaço de manobra voltando para casa, então Dressel levantou o braço no ritmo dos cânticos de “USA!”

Matt King e Ryan Held nadaram nas eliminatórias da manhã, mas foram trocados em favor de Alexy e Guiliano na final. King e Held também receberão medalhas de ouro.

Os americanos deram uma volta pela arena após a vitória, oferecendo cumprimentos e abraços.

E Dressel rapidamente foi encontrar a esposa Meghan e o filho de 5 meses, August Wilder, finalmente os avistou e correu para um abraço e um beijo antes de pegar o bebê com fones de ouvido enormes em seus braços.

“É realmente especial. Entrar para o time na frente dele e então ganhar um ouro na frente dele, apenas marcando pequenas caixas que eu nunca teria pensado em criar ao longo da minha carreira”, disse Dressel. “Então essa foi realmente especial esta noite.”

Dressel ainda tentará defender seus ouros das Olimpíadas de Tóquio nos 100m borboleta e 50m livre. Ele também venceu os 100m há três anos e o medley 4×100. Dressel também conquistou ouros nos dois revezamentos no Rio de Janeiro há oito anos.

No 4×100 feminino, a Austrália fez 2 a 2 contra suas rivais dos EUA, conquistando seu quarto título olímpico consecutivo na prova.

O quarteto Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon e Meg Harris estabeleceu um recorde olímpico com um tempo de 3:28.92.

As americanas — Kate Douglass, Gretchen Walsh, Torri Huske e Simone Manuel — se recuperaram e levaram a prata em 3:30.20. Elas superaram a equipe chinesa de Yang Junxuan, Cheng Yujie, Zhang Yufei e Wu Qingfeng por um décimo de segundo.

A Reuters e a Associated Press contribuíram para esta reportagem.