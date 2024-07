Caitlin Clark, A’ja Wilson e Kelsey Plum surpreendem no evento WNBA All-Star Weekend

O início das festividades do WNBA All-Star Weekend parecia mais um desfile de moda… Caitlin Clark , A’ja Wilson , Kelsey Ameixa e todas as mulheres chegaram ao tapete laranja da festa vestidas como modelos!!

As estrelas vestiram seus melhores trajes e foram ao Centro de Convenções de Phoenix, no Arizona, na noite de quinta-feira… para informar oficialmente ao mundo que o showcase anual de meio de temporada de sua liga estava começando.

Wilson – o melhor jogador do Las Vegas Aces – chegou em um exclusivo Julie Co. vestido preto que ela disse significar uma rede de basquete. Ela também arrasou com uma churrasqueira de um joalheiro famoso Johnny Dang.