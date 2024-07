Caitlin Clark arrasa de biquíni nas férias no México

Caitlin Clark claramente não está tão chateado por perder as Olimpíadas de Paris… veja como ela estava na quarta-feira – a única coisa que ela estava suando era o doce sol mexicano!

A atiradora de elite de 22 anos – que perdeu o corte no mês passado para a escalação olímpica da equipe dos EUA – rumou para o sul esta semana com alguns de seus companheiros de equipe do Indiana Fever para obter o tão necessário R&R enquanto a WNBA fazia uma pausa sua temporada para os Jogos.