Caitlin Clark e Angel Reese são as principais estrelas do time WNBA

As estreantes sensações Caitlin Clark, do Indiana Fever, e Angel Reese, do Chicago Sky, são as principais jogadoras do Time WNBA que enfrentará a seleção feminina dos EUA em Phoenix, no dia 20 de julho, no All-Star Game da WNBA de 2024, anunciou a liga na terça-feira à noite.

Clark e Reese, as escolhas número 1 e número 7 no draft de 2024, são os únicos estreantes do grupo no All-Star Game.

Datando de seus dias de jogadoras em Iowa e LSU, respectivamente, a dupla dinâmica e sua rivalidade em quadra ajudaram a impulsionar o basquete feminino para uma nova era de crescimento. Seus três encontros nos dois primeiros meses da temporada da WNBA foram decididos por uma combinação de 10 pontos, e as futuras companheiras de equipe All-Star são as claras favoritas na corrida de Novato do Ano, com Clark levando para casa o prêmio de Novato do Mês de maio e Reese ganhando a honra de junho.

Reese ficou emocionada ao ser informada de que havia sido incluída no time All-Star, falando aos repórteres em meio às lágrimas após ajudar Chicago a derrotar Atlanta na terça-feira à noite.

“Estou tão feliz. Sei do trabalho que fiz”, disse Reese, que teve 12 pontos e 19 rebotes na vitória. “Chegando a esta liga, muitas pessoas duvidaram de mim e não achavam que meu jogo se traduziria e eu não seria o jogador que fui na faculdade ou melhor ou seria pior e não estaria onde estou agora.

“Mas eu confiei no processo e acreditei e sou grato por ter caído [pick No. 7] e pude vir para Chicago. E tipo, é uma benção. Não posso agradecer o suficiente aos meus companheiros de equipe e meus treinadores por acreditarem em mim e confiarem em mim. Sei que todos eles virão para Phoenix e me apoiarão. Então, estou muito feliz agora.”

O elenco do Team WNBA também é destacado pela nove vezes All-Star Nneka Ogwumike e seis vezes All-Star DeWanna Bonner. Aliyah Boston e Kelsey Mitchell dão a Indiana — que viu uma explosão de interesse com Clark a tiracolo — o maior número de seleções de qualquer time, com três.

O grupo é completado por Brionna Jones do Connecticut Sun, Allisha Gray do Atlanta Dream, Dearica Hamby do Los Angeles Sparks, Jonquel Jones do New York Liberty, Kayla McBride do Minnesota Lynx e Arike Ogunbowale do Dallas Wings.

As 10 melhores votadas para o All-Star — determinadas por 50% dos votos dos fãs, 25% dos votos dos jogadores atuais e 25% dos votos da mídia — foram automaticamente nomeadas para o All-Star Game, com aquelas que não foram nomeadas anteriormente para o time olímpico 5 contra 5 designadas para o Time WNBA.

Total de votos dos fãs para o jogo All-Star da WNBA Votos Caitlin Clark, Febre (700.735) Aliyah Boston, Febre (618.680) A’ja Wilson, Aces (607.300) Breanna Stewart, Liberdade (424.135) Anjo Reese, Céu (381.518)

Essas 10 jogadoras foram, em ordem alfabética: Boston, Clark, Napheesa Collier, Kahleah Copper, Hamby, Sabrina Ionescu, Ogunbowale, Breanna Stewart, A’ja Wilson e Jackie Young. Clark e Boston receberam a maioria dos votos dos fãs, seguidas por Wilson, Stewart e Reese.

Com Collier, Copper, Ionescu, Stewart, Wilson e Young no Time EUA, Boston, Clark, Hamby e Ogunbowale foram automaticamente nomeadas para o Time WNBA.

Os treinadores da liga então preencheram o restante da lista do Team WNBA escolhendo de uma lista dos próximos 36 mais votados, selecionando, por fim, Bonner, Gray, Brionna Jones, Jonquel Jones, McBride, Mitchell, Ogwumike e Reese. A seleção nacional dos EUA — que buscará o oitavo ouro olímpico consecutivo em Paris a partir do final deste mês — também conta com Diana Taurasi, Chelsea Gray, Brittney Griner, Jewell Loyd, Kelsey Plum e Alyssa Thomas.

Os titulares de ambas as equipes serão determinados pelos seus respectivos treinadores.

Um grupo de All-Stars da WNBA já enfrentou a seleção olímpica dos EUA em um All-Star Game em 2021, que foi vencido pela equipe WNBA e liderada pela MVP Ogunbowale.