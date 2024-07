Caitlin Clark explica ausência no concurso de 3 pontos da WNBA, preciso de uma pausa!

A estrela do Indiana Fever não está entre os atiradores de elite que participam do evento All-Star Weekend de longa distância… e muitos se perguntaram por que a maior estrela da liga se recusou a se envolver quando poderia ter sido uma oportunidade para atrair mais atenção para o organização.

Quando se trata de não participar do concurso de 3 pontos, Caitlin Clark diz que é para priorizar o descanso durante o fim de semana agitado: pic.twitter.com/XiHD82UKHD

Clark deu algumas respostas no início do dia… explicando que ela joga sem parar há muito tempo – e que ela quer colocar sua energia ajudando seus companheiros de equipe do Fever, em vez de se preparar para a competição.