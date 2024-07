Caitlin Clark fala sobre as esperanças da equipe dos EUA; Cheryl Reeve descarta a questão das Olimpíadas

MINNEAPOLIS — Os objetivos de Caitlin Clark não mudaram: ela quer jogar nas Olimpíadas um dia.

Clark não só ajudou seu time a permanecer na disputa pelos playoffs da WNBA com um forte resultado na vitória do Indiana Fever por 81 a 74 em Minnesota no domingo, mas também fez isso contra um time do Lynx treinado pela líder da seleção feminina dos EUA, Cheryl Reeve.

Clark e Aliyah Boston, que registrou seu 20º duplo-duplo na carreira, prosperaram diante de Reeve, que lidera uma equipe olímpica que irá a Paris em busca de uma medalha de ouro.

Clark, que ficou de fora da seleção nacional este ano, disse no domingo que as Olimpíadas ainda são seu “sonho”.

“É com isso que você sonha quando criança, representar seu país”, disse Clark, que terminou com 17 pontos e seis assistências em seu primeiro jogo da WNBA em Minneapolis. “E, obviamente, eu e [Boston] tendo a experiência de jogar pela seleção nacional júnior, sabemos o quão divertido é e o quão legal é usar ‘EUA’ no peito.”

Dito isso, Clark reconheceu que sua prioridade é continuar a crescer como jogadora.

“Isso lhe dá algo pelo que trabalhar, algo pelo que sonhar”, ela disse. “Além disso, sinto que posso continuar a melhorar muito e, para mim, esse é meu foco principal e é o que mais me anima daqui para frente.”

Antes do jogo de domingo, no entanto, Reeve aparentemente não tinha interesse em discutir o status de Clark como um possível membro de uma futura seleção nacional.

“Por que diabos eu responderia a uma pergunta sobre a seleção nacional?”, disse Reeve. Seu Lynx está agora com 2-2 em seus últimos quatro jogos sem a candidata a MVP Napheesa Collier, afastada por uma lesão no pé desde 4 de julho.

“Estou usando Lynx. E sou o técnico principal da seleção nacional, mas não sou o presidente do comitê. Alguém quer se aventurar em mais alguma coisa?”

A multidão lotada no Target Center estava cheia de fãs que usavam camisas, camisetas e outros equipamentos de Iowa em apoio à antiga estrela dos Hawkeyes, Clark. Esses fãs de Iowa também lotaram os bares e restaurantes da First Avenue horas antes do início do jogo.

Questionado antes do jogo sobre o potencial de uma torcida pró-Fever, Reeve brincou: “Eu não dou a mínima”, com uma risada, antes de continuar: “Nem uma m—” quando questionado pelo repórter.

Quando o Fever garantiu a vitória no final, o prédio explodiu, fazendo o Target Center parecer uma arena adversária para o Lynx durante toda a tarde.

Caitlin Clark, cuja equipe do Fever jogou em Minnesota no domingo, reiterou seu desejo de jogar nas Olimpíadas um dia, enquanto Cheryl Reeve, do Lynx — que também treina a equipe dos EUA — ignorou uma pergunta sobre Clark e seu status em futuras equipes nacionais. David Berding/Getty Images

Perdendo por sete pontos entrando no quarto período, Clark ajudou o Fever a orquestrar uma corrida de 14-5 que mudou o jogo a favor de Indiana. Ela teve 10 pontos e duas assistências no quarto período.

Clark fez história boa e ruim em Minneapolis, onde ela disse ter boas lembranças de viagens com seu pai na escola primária para ver o Lynx jogar.

Com seis turnovers no domingo, Clark agora tem 139 nesta temporada, o maior número de uma jogadora em uma única temporada na história da WNBA, de acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information. Mas ela também passou Sue Bird para o segundo lugar em assistências por uma novata da WNBA (194).

Boston disse que o Fever — agora em sétimo lugar na classificação dos playoffs da WNBA, depois de ter 4-2 nos últimos seis jogos — encontrou sua química no momento certo.

Assim como Clark, Boston disse que também espera fazer parte da seleção feminina dos EUA um dia.

“Esse é definitivamente um objetivo meu”, disse Boston. “As pessoas sonham em ser um atleta olímpico e esse é um dos meus. O técnico Reeves é o técnico principal, e para mim, vou continuar trabalhando duro e fazendo o que preciso para entrar naquele time.”