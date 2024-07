Caitlin Clark no meio da temporada: o que as estatísticas de novatos da WNBA dizem até agora

Caitlin Clark fez história na quinta-feira, quebrando o recorde anterior de jogadora mais rápida da WNBA a registrar 300 pontos na carreira, 100 rebotes e 100 roubos de bola ao fazer isso em seu 19º jogo. Nenhuma jogadora havia conseguido isso antes de 22 jogos, de acordo com a ESPN Stats & Information, e se olharmos apenas para as novatas diretamente da faculdade, a armadora do New York Liberty, Sabrina Ionescu, detinha o recorde anterior, com 27 jogos.

Apesar da versatilidade recorde da escolha nº 1 do draft, Clark e o Indiana Fever — que enfrentou uma agenda brutal para começar sua carreira profissional — tiveram um começo irregular. Apenas dois dos primeiros 11 jogos do Indiana nesta temporada foram contra times com recordes de .500 ou piores, enquanto esses 11 jogos foram dois a mais do que qualquer outro time da WNBA até aquele ponto. Não é nenhuma surpresa que o Fever começou 2-9, enquanto Clark teve três pontos, o menor número da temporada, no último jogo dessa sequência.

Desde que o calendário de Indiana se equilibrou, tanto em termos de qualidade do adversário quanto permitindo que o time tivesse mais tempo de treino para desenvolver o conjunto de habilidades único de Clark, o Fever venceu quatro jogos consecutivos pela primeira vez desde 2015. Oito dos 12 times da WNBA avançam para a pós-temporada, e Indiana (8-12) chegaria aos playoffs se a temporada regular de 40 jogos terminasse hoje. O desempenho de Clark também melhorou previsivelmente: ela tem uma média de 16,8 pontos, 7,6 assistências e 6,3 rebotes em seus últimos nove jogos.

Enquanto ela inicia a segunda metade de sua temporada de estreia na terça-feira contra o Las Vegas Aces (21h30 horário do leste dos EUA, ESPN), vamos dar uma olhada mais de perto no que os números dizem sobre como Clark e Indiana estão se saindo e onde ela pode continuar melhorando no resto deste ano e além.

Jogo de pick-and-roll chegando

A habilidade de Clark de gerar ofensiva eficiente por meio de pick-and-rolls frequentes é mais importante para seu desenvolvimento como jogadora da WNBA do que qualquer outra coisa. Esse já é o caso na metade de sua temporada de estreia.

De acordo com a análise do Second Spectrum de dados de rastreamento de câmera, Indiana tem uma média de 0,97 pontos por pick-and-roll direto quando Clark ou o screen setter arremessa, vai para a linha de lance livre ou vira a bola, ou um passe de Clark configura um arremesso imediato de outro companheiro de equipe. Isso o coloca em segundo lugar entre os jogadores que receberam pelo menos 200 screens de bola, atrás de Jackie Young de Las Vegas.

No início, as defesas responderam prendendo Clark com ambos os defensores com mais frequência do que qualquer outro jogador na liga. Por Second Spectrum, as defesas fizeram blitzes de 89 bolas, o dobro do que o próximo jogador mais bem colocado, Ionescu, com 46. A habilidade de passe de Clark geralmente produziu bons arremessos nessas situações. O Fever teve uma média de 1,05 pontos por pick-and-roll direto contra blitzes, melhor do que sua média geral.

Como resultado, vimos menos armadilhas conforme a temporada progrediu. Nos primeiros 11 jogos de Indiana, os oponentes atacaram 21% das telas de bola de Clark, de acordo com a análise do Second Spectrum. Durante os últimos nove jogos, isso caiu em mais da metade, para 10%.

Com mais tempo de prática, a Fever encontrou melhores soluções para prender as defesas, alavancando duplas marcações em Clark para criar arremessos abertos para as companheiras de equipe. E mais importante para a perspectiva de longo prazo de Indiana, ela e a Novata do Ano da WNBA de 2023, Aliyah Boston, começaram a desenvolver melhor química como parceiras de pick-and-roll.

Embora o basquete pick-and-roll sempre tenha sido um grampo para Clark, esse não é o caso de Boston, que era principalmente uma pontuadora de post na faculdade da Carolina do Sul. Quando ela foi convocada, o rastreamento da Synergy Sports mostrou que Boston havia tentado apenas nove arremessos em toda a sua temporada sênior após a triagem em pick-and-roll. Como uma novata da WNBA, Boston tentou quase três vezes mais arremessos de post-ups do que pick-and-rolls, de acordo com o rastreamento da Synergy. Ela aumentou essas tentativas como screener em mais de 40% por jogo nesta temporada, desenvolvendo lentamente a química com Clark.

Nos primeiros 13 jogos da temporada, Clark deu assistência para Boston em média 1,3 vezes por jogo. Desde então, isso mais que triplicou para 4,0 por jogo.

jogar 1:57 Caitlin Clark termina um rebote aquém do triplo-duplo Caitlin Clark quase se torna a primeira novata na história da WNBA com um triplo-duplo, terminando com 15 pontos, 9 rebotes e 12 assistências, enquanto o Fever supera o Mercury.

Aproveitando a ameaça de tiro

Mais do que qualquer outra habilidade, Clark está associada ao seu alcance de arremessos, então foi um pouco surpreendente vê-la converter apenas 30% das cestas de 3 pontos nos primeiros 11 jogos, um período que terminou com Clark acertando 1 de 7 de 3 e 1 de 10 no geral em uma derrota de 36 pontos em 2 de junho em Nova York.

Começando com sete cestas de três pontos, a melhor da carreira, em 7 de junho em Washington, Clark tem estado a todo vapor de além do arco, com média de 3,2 por jogo, com aproveitamento de 41%. Apenas duas jogadoras tiveram média de pelo menos três cestas de três pontos por jogo durante toda a temporada: Arike Ogunbowale (3,3) e Kayla McBride (3,1).

A sequência de vitórias coincidiu com o esforço mais concentrado do Fever para tirar Clark da bola, algo que também foi fundamental no desenvolvimento de Ionescu e da armadora do Aces, Kelsey Plum, após um início lento em suas carreiras na WNBA, quando as armadoras de alta pontuação foram escolhidas como número 1 no geral.

Nos primeiros 11 jogos da temporada, 32% das tentativas de 3 pontos de Clark foram oportunidades de pegar e atirar, segundo o Second Spectrum. Isso saltou para 45% desde então, com Clark acertando incríveis 50% das tentativas de pegar e atirar nos últimos nove jogos. Não é de se espantar que o técnico do Indiana, Christie Sides, tenha dito na semana passada que Clark precisava fazer ainda mais arremessos.

“Caitlin Clark precisa fazer no mínimo 15 arremessos por jogo para nós”, Sides disse aos repórteres após a derrota da última quinta-feira para o Seattle Storm, quando Clark teve nove tentativas de arremesso. “Ela precisa fazer arremessos, e nós precisamos fazer um trabalho melhor de prepará-la, fazer algumas telas realmente boas para ela ficar aberta.”

Mas os números não confirmam isso. O jogo de sete cestas de três pontos de Clark contra as Mystics foi a única vitória da Fever quando ela tentou pelo menos 15 arremessos, e também foi a única vez que ela atingiu essa marca (tentando precisamente 15) no mês de junho.

O ataque de Indiana precisa que Clark se envolva mais do que ela fez contra o Storm, mas é com ela equilibrando jogadas e tentativas de arremessos que o Fever tem se saído melhor.

No geral, o ataque de Indiana foi forte no mês de junho. Depois de cair para 11º na classificação ofensiva durante o início de 2-9, à frente apenas do então invicto Washington Mystics, o Fever tem sido o terceiro ataque mais eficiente da WNBA desde então. Nova York e Las Vegas, times das finais da WNBA do ano passado, são os dois times com média de mais pontos por posse de bola desde 3 de junho.

Indiana conseguiu isso apesar de Clark continuar a lutar com turnovers (ela tem 112; a jogadora mais próxima, Alyssa Thomas, tem 72), outro caso em que sua produção é histórica. Como Richard Cohen do HerHoopStats.com observou na semana passada, Clark cometeu mais turnovers em seus primeiros 18 jogos do que qualquer jogadora da WNBA em qualquer período de 20 jogos de sua carreira.

Isso é parcialmente um produto de quanto Clark tem a bola em suas mãos. Ela pegou mais de mil dribles a mais do que qualquer outro jogador, de acordo com o rastreamento do Second Spectrum, e a taxa de rotatividade do time de Indiana está, na verdade, um pouco abaixo da temporada passada. No entanto, esse é um ponto em que eu esperava mais melhora de Clark ao longo do ano do que vimos até agora.

Na metade da temporada regular de 2024, a novata do Fever, Caitlin Clark, tem médias de 16,2 pontos, 5,7 rebotes, 6,9 assistências e 5,6 turnovers por jogo, acertando 39,4% dos arremessos de quadra e 34,6% dos arremessos de 3 pontos. Foto AP/Ross D. Franklin

Febre na disputa dos playoffs

Chegar aos playoffs pela primeira vez desde 2016 era uma meta razoável para o Fever nesta temporada após recrutar Clark para se juntar ao Boston. O Storm chegou lá em 2016 após adicionar escolhas consecutivas de No. 1 em Jewell Loyd e a então novata Breanna Stewart, enquanto Las Vegas terminou um jogo fora de uma vaga nos playoffs no ano de novata de A’ja Wilson quando ela se juntou a Plum como escolhas principais consecutivas.

Se a temporada terminasse hoje, Indiana estaria bem no lado direito da linha de playoff, liderando o Chicago Sky por meio jogo para a oitava e última vaga. O Fever também está a meio jogo do Atlanta Dream, 7-10.

A má notícia é que o Sky (menos-2,0) e o Dream (menos-4,6) têm sido muito mais competitivos nesta temporada em termos de diferencial de pontos, tipicamente um melhor preditor de recorde futuro do que a porcentagem real de vitórias. A marca de menos-6,6 de Indiana o coloca em 10º lugar na WNBA.

No lado positivo, muitas dessas derrotas desequilibradas do Fever aconteceram contra a difícil lista inicial de oponentes. Indiana está 0-10 com um incrível diferencial de menos 17,3 pontos contra times acima de 0,500, mas tem se saído bem contra oponentes com 0,500 ou pior. O Fever está 8-2 contra times abaixo da média.

É difícil dizer quanto dessa divisão é Indiana tendo uma chance de treinar em junho. É melhor que o Fever espere que isso reflita uma melhora interna, porque a qualidade do oponente se equilibrou bastante agora. Indiana jogará 11 partidas contra times .500 ou melhores na segunda metade da temporada, o mesmo que na primeira metade. O Fever tem menos confrontos com o Connecticut Sun e o New York no resto do caminho, mas três de seus quatro encontros com o bicampeão defensor Aces permanecem, incluindo terça-feira.

A boa notícia é que mais desses jogos serão no Gainbridge Fieldhouse. Apenas o Dallas Wings jogou menos jogos em casa do que o Indiana, que jogará 12 dos últimos 19 jogos em casa, incluindo uma série de seis jogos em casa no final da temporada regular. Graças a essa divisão, o WNBA Basketball Power Index da ESPN mostra que o Fever chega aos playoffs em 65% das simulações do calendário restante.

Se Indiana retornar à pós-temporada com Clark e Boston jogando no mesmo nível que alcançaram em junho, será difícil considerar a temporada de estreia de Clark como algo diferente de um sucesso.