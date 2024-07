Caitlin Clark registra triplo-duplo, o primeiro da WNBA por novata

A armadora Caitlin Clark registrou o primeiro triplo-duplo de uma novata na história da WNBA no sábado, na vitória de Indiana por 83 a 78 sobre o primeiro colocado New York Liberty, em Indianápolis.

Clark pegou seu 10º rebote na marca de 7:07 do quarto período, dando a ela o triplo-duplo. Ela terminou o jogo com 19 pontos, 13 assistências, o recorde da temporada, e 12 rebotes.

Clark, que veste o número 22, alcançou o triplo-duplo no 22º jogo de sua carreira na WNBA. Foi também o primeiro triplo-duplo na história da Fever, voltando ao lançamento da franquia em 2000. Clark teve 17 triplos-duplos em sua carreira universitária em Iowa — e os Hawkeyes venceram todos esses jogos.

“Obviamente, é legal”, disse Clark sobre o triplo-duplo. “Meus companheiros de equipe estão finalizando a bola [at a] taxa muito, muito alta. Meus números de assistência, é por causa deles.”

Clark, porém, estava mais animado com o fato de que o Fever venceu o Liberty, encerrando a sequência de nove derrotas da franquia para o New York. Clark e o Fever perderam três vezes para o Liberty no início desta temporada, duas delas em explosões de 36 pontos.

O fenômeno da febre Caitlin Clark chegou a 350 pontos e 150 assistências em seu 22º jogo na carreira. Essa é a marca mais rápida de qualquer jogadora para começar uma temporada na história da WNBA, independentemente dos anos na liga. 2024 Caitlin Clark 22 2018 Skylar Diggins-Smith 23 Chelsea Cinza 2023 24 2022 Sabrina Ionescu 24 2023 Alyssa Thomas 25 2014 Diana Taurasi 25 2002 Sue Pássaro 25 >>Para começar a carreira

“Estou feliz que vencemos”, disse Clark. “Tenho muito orgulho de poder fazer muitas coisas diferentes para este time. Acho que somos realmente bons quando consigo tirar a bola do vidro e apenas ir na transição e encontrar meus companheiros de equipe e colocá-los em ação.”

O Fever se recuperou de um déficit de 11 pontos no quarto período, superando o Liberty por 28-12 nos últimos 8:10 do jogo. De acordo com o Elias Sports Bureau, a virada empatou como a segunda maior da WNBA no quarto período contra o time com o melhor recorde da liga. O Liberty entrou no sábado com 17-3.

O triplo-duplo de Clark também foi o primeiro na história da liga contra o time com o melhor recorde na época. A escolha nº 1 no draft da WNBA de 2024, Clark chegou perto de um triplo-duplo antes desta temporada, incluindo errar por um rebote na vitória do Fever em Phoenix em 30 de junho.

“Definitivamente estamos jogando um bom basquete… estamos jogando melhor juntos”, disse Clark. “Mas acho que a maior diferença para nós é que quando os times fazem corridas, não desmoronamos. Sempre acreditamos que estamos nos jogos.”

O Fever, 9-13, segurou Nova York em 10 de 42 arremessos de trás do arco (23,8%). Indiana não foi muito melhor de longa distância (7 de 24, 29,2%), mas fez 12 de 14 lances livres e superou Nova York em rebotes por 41-31.

NaLyssa Smith fez um duplo-duplo para Indiana (12 pontos, 11 rebotes), Aliyah Boston teve 18 pontos e 8 rebotes, e Kelsey Mitchell 14 pontos.

O Fever manteve as ex-MVPs Breanna Stewart e Jonquel Jones com um total de 20 pontos, enquanto Sabrina Ionescu liderou Nova York com 22 pontos.

Clark e a atacante do Chicago Angel Reese, que empataram o recorde de double-double consecutivo da WNBA na vitória da Sky na sexta-feira em Seattle, fizeram do prêmio de Novato do Ano da liga uma grande disputa entre os dois novatos mais famosos. Ambos estarão no Time WNBA no All-Star Game em 20 de julho, enfrentando o Time EUA.