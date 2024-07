Caitlin Clark trouxe milhões de espectadores e dinheiro para a WNBA, e aqui está a prova

Eoje, quarta-feira, 17 de julho, é o último dia para ver Caitlin Clark em ação por um mês inteiro devido ao início iminente dos Jogos Olímpicos, o que forçará a WNBA a parar por várias semanas enquanto as jogadoras competem em Paris. Embora Caitlin não participe das Olimpíadas – uma decisão que gerou controvérsia significativa contra o técnico principal da equipe dos EUA, Cheryl Reeve– o impacto do novato sensacional do Indiana Fever é evidente nos números.

Muitos especialistas estão chamando isso de Efeito Caitlin Clarke não é difícil perceber porquê. Desde 2008, o WNBA não tinha visto números de audiência ultrapassarem um milhão, mas a chegada do fESPN, CBS, ABC e ION.ex-estrela de Iowa mudou radicalmente o jogo, especialmente para redes como

Um relatório de Assistir mídia esportiva revelou os números de audiência para este WNBA temporada, destacando os 15 jogos mais assistidos do ano. Destes, 13 apresentaram o Fever e o Clark. O jogo menos assistido do ano, Phoenix x Connecticutainda teve uma média de 1,02 milhão de espectadores.

Em contrapartida, o jogo mais assistido foi o Febre de Indiana contra o Chicago Sky, mostrando a rivalidade entre Caitlin Clark e a estrela novata Angel Reese, uma rivalidade que remonta aos seus dias de faculdade. Este jogo teve uma média de 2,30 milhões de espectadores. Dos 10 jogos mais assistidos do ano, todos incluem Clark e seu time.

O efeito Clark se traduz em milhões de dólares

Esses números levaram a WNBA para assinar um novo acordo de mídia pelos próximos 11 anos, no valor de mais de dois bilhões de dólareso que se traduz em US$ 200 milhões por ano. Esse é um aumento significativo em relação ao acordo anterior, que só arrecadou US$ 50 milhões anualmente, quatro vezes menos que o novo acordo.

O que isso significa para o WNBA e seus jogadores? Mais dinheiro de direitos de mídia significa mais fundos para jogadores e times. Agentes livres conseguirão acordos mais adequados ao seu valor, e novatos de alto calibre como Clark e Anjo Reese não começarão suas carreiras ganhando menos de $100.000 anualmente. O aumento da receita para os times pode levar a melhorias nas instalações, beneficiando tanto os jogadores quanto os fãs.

Enquanto Clark não é o único novato estrela no WNBA este ano (seu rival Reese e a sensacional Cameron Brink do Los Angeles Sparks também cativaram a nação), está claro que as pessoas estão enchendo os estádios para ver a maior artilheira de todos os tempos do basquete universitário agora exibindo seu talento no nível profissional. Caitlin se tornou um ícone e modelo para jovens garotas atraídas pelo basquete, e seus melhores momentos ainda estão por vir.