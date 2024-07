Caleb Williams foi comparado a um dos maiores atletas da história por uma fonte da NFL

EO garoto nem sequer lançou um passe na NFL, mas um dos insiders mais respeitados já o compara a uma das maiores lendas do esporte… e os fãs não conseguem acreditar no que veem. Caleb Williams, o quarterback novato do Chicago Bears, já está sendo comparado a ninguém menos que Michael Jordan. Com um recorde universitário impressionante de 93 touchdowns e apenas 14 interceptações, Williams não está apenas surfando em uma onda de hype; ele tem os números para provar seu potencial.

Informante da NFL Tom Pelissero recentemente mexeu na panela em “O programa do rico Eisenafirmando corajosamente: “Caleb Williams tem a oportunidade de ser a maior coisa em Chicago desde Michael Jordan. Ele vai ser manipulado pela mídia, pelos fãs, assim como ele tem a oportunidade de ser a maior coisa em Chicago desde Michael Jordan. Em outras palavras, com grande poder vem grande responsabilidade“Essas são expectativas muito altas para um novato, mas Williams parece pronto para encarar o desafio.

Caleb Williams e sua namorada chamam a atenção durante a noite do draft da NFL

Pelissero não parou apenas nas estatísticas; ele também destacou o caráter de Williams, o que é igualmente impressionante.Quanto mais as equipes investigavam, mais ouviam que não, ele está por perto“, ele explicou, pintando o retrato de um jovem profundamente envolvido em sua equipe. “Ele ficava por ali, almoçava nas instalações e via pessoas“, observou Pelissero.

“Ele levaria seu jogador de linha ofensivo para a cerimônia do Troféu Heisman. Ele compraria fones de ouvido para todos os seus companheiros de equipe e então perceberia, ei, a equipe de apoio também os merece, e então sairia e faria algo legal para eles“Esse tipo de camaradagem mostra que Williams valoriza seus companheiros de equipe e entende a importância de construir uma forte cultura de vestiário.

O QB novato traz esperança e entusiasmo aos Bears

O Ursos‘ a confiança em Williams é tão sólida quanto um inverno em Chicago. Eles o nomearam quarterback titular antes mesmo de ele pisar no campo de treino em maio, pulando o estágio usual de “mentor veterano”. A confiança deles é apoiada por um lucrativo acordo de quatro anos no valor de US$ 39,4 milhões, incluindo um colossal Bônus de assinatura de US$ 25,5 milhões.

Williams não está apenas almejando fazer manchetes; ele está mirando em status lendário. Em fevereiro, ele expressou suas ambições, afirmando: “Quero ser lembrado como um dos grandes.”

Com essa mentalidade e o apoio dos Bears, Williams tem o potencial de esculpir seu próprio legado na rica história esportiva de Chicago. Enquanto os holofotes brilham intensamente sobre ele, os fãs estão ansiosos para ver se ele consegue corresponder às comparações monumentais que estão sendo feitas. Uma coisa é clara: Caleb Williams é definitivamente alguém para ficar de olho.