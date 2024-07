Caleb Williams, titular dos Bears, não jogará no jogo do Hall da Fama

LAKE FOREST, Illinois — Caleb Williams terá que esperar mais uma semana para fazer sua estreia na NFL.

O quarterback novato do Chicago Bears e outros titulares não jogarão no Hall of Fame Game de quinta-feira (20h ET, ABC, ESPN), anunciou o técnico Matt Eberflus. O quarterback do segundo ano Tyson Bagent começará pelos Bears contra o Houston Texans.

Chicago concluiu seu nono treino do training camp na terça-feira e realizará uma sessão dividida na quarta-feira antes de partir para Canton, Ohio. Os jogadores que devem jogar contra os Texans passarão por uma caminhada enquanto os titulares principais estarão em um campo diferente.

Eberflus se recusou a dizer se Williams será titular em Buffalo no segundo jogo de pré-temporada dos Bears em 10 de agosto, afirmando que a decisão sobre a disponibilidade do quarterback na pré-temporada será analisada “semana a semana”.

O quarterback do Chicago Bears, Caleb Williams, assinou um contrato de quatro anos no valor de US$ 39,4 milhões, com um bônus de assinatura de US$ 25,5 milhões. AP Photo/Nam Y. Huh

No início do training camp, Eberflus disse que os Bears teriam como objetivo jogar com Williams na faixa de 45 a 55 repetições na pré-temporada, o que é baseado na carga de trabalho que os quarterbacks da primeira rodada do ano passado receberam em jogos de exibição. Após a abertura da pré-temporada na quinta-feira, os Bears terão mais três jogos em agosto (em Buffalo, contra Cincinnati e em Kansas City), bem como um treino conjunto de um dia com os Bengals.

“Eu sei que estamos tendo muitas boas repetições nos treinos, elas também são igualmente valiosas, e o trabalho em Cincinnati também será igualmente valioso quanto aqueles jogos porque lá você pode executar mais algumas coisas e está fazendo algumas coisas diferentes lá”, disse Eberflus. “É bom sobre bom lá também.”

Escolhas dos editores

1 Relacionado

Williams disse que se sente “no caminho certo para estar pronto” para o início da temporada regular na conclusão de seu oitavo treino na segunda-feira. Após um dia irregular para o ataque do primeiro time em exercícios 11 contra 11, o quarterback liderou um drive bem-sucedido de dois minutos que culminou com um touchdown para o novato wide receiver Rome Odunze.

“Eu concordo com isso”, disse Eberflus sobre a avaliação de Williams. “Ele realmente fez grandes progressos aqui. Estamos realmente falando de uma quantidade enorme de repetições nos primeiros oito ou nove treinos que tivemos, porque nós configuramos para os walk-throughs antes do treino, como você viu hoje, e então também à noite tivemos uma quantidade enorme. … O jeito dele é conhecer o esquema, conhecer seus fundamentos, conhecê-lo frio e continuar operando dessa forma.

“Para mim, ele está realmente começando a pegar sua liderança também. Porque agora ele se sente confortável no ataque, você pode realmente começar a vê-lo treinar outros caras, encorajar outros caras, unir os caras, o que ele fez no passado, e isso também é um bom sinal.”