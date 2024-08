Calendário das Olimpíadas de 1º de agosto: golfe, atletismo, tênis

As Olimpíadas de 2024 estão decolando! 1º de agosto trará novidades emocionantes no golfe, basquete 3×3 e tênis, entre outros eventos. Xander Schauffele vai dar a tacada inicial para mais ouro olímpico? Iga Swiatek pode continuar a dominar o campo de tênis? Os fãs terão que sintonizar para descobrir.

Confira a programação dos eventos que serão exibidos na NBC, tanto na TV quanto no digital, abaixo:

*A programação também inclui replays, depois que os eventos foram transmitidos ao vivo.

1h da manhã horário do leste dos EUA

Basquete 3×3 – Masculino, Feminino Pool Play

1:30 da manhã horário do leste dos EUA

Atletismo – Finais da Marcha Atlética de 20 km Masculino e Feminino

2 da manhã horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Masculino Grupo B: NOR (Mol, A./Sorum, C.) vs. ITA (Ranghieri/Carambula)

2:30 da manhã horário do leste dos EUA

Badminton – Duplas femininas: QF/Simples masculino: Pré-QF

3 da manhã horário do leste dos EUA

Basquete 3×3 – Masculino e Feminino – Pool Play (4 Jogos)

Vôlei de praia – Grupo C masculino: GER (Ehlers/Wickler) vs.

Golfe – Masculino – Rodada 1 (Pt. 1)

Handebol – Grupo B Feminino: Holanda x Brasil

Voleibol – Grupo C Feminino: Turquia x República Dominicana

3h30 horário do leste dos EUA

Tiro com arco – Individual masculino e feminino: R64, R32 (Pt. 5)

Remo – M&W Double Sculls, Fours Finais e Mais

Tiro – Carabina Masculina 3 Posições Final

3h45 horário do leste dos EUA

Basquete 3×3 – Jogo de sinuca masculino

4 da manhã horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Masculino Grupo A: QAT (Cherif/Ahmed) vs. AUS (Nicholaidis/Carracher)

Hóquei de campo – Grupo B masculino: Índia x Bélgica

Judô – 78kg feminino, 100kg masculino eliminatórias

Tênis de mesa

4h30 horário do leste dos EUA

Hóquei de campo – Grupo B masculino: Nova Zelândia x Austrália

5h da manhã horário do leste dos EUA

Basquete – Grupo C Feminino: Japão x Alemanha

Vôlei de praia – Grupo A feminino: ESP (Liliana/Paula) vs. EGY (Marwa/D.Elghobashy)

Boxe – W Welter (R16), M Heavy (QF) e mais

Hipismo – Salto: Qualificatória por Equipe

Handebol – Grupo A Feminino: Coreia do Sul x Suécia

Natação – Eliminatórias: 50m livre masculino e mais

5h40 horário do leste dos EUA

Remo – Finais: Double Sculls e mais

5:50 da manhã horário do leste dos EUA

Esgrima – Eliminatórias de Florete por Equipe Feminina

6h da manhã horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Masculino Grupo D: CUB (Diaz/Alayo) vs. MAR (Abicha/Elgraoui)

Vela – Corridas de medalhas de esquife e muito mais

tênis

Caminhada Atlética (Transmissão em Espanhol)

6h05 horário do leste dos EUA

Polo Aquático – Grupo B Masculino: Sérvia x Espanha

6h25 horário do leste dos EUA

Tiro com Arco – Individual: Rodada de 32

6h30 horário do leste dos EUA

Basquete 3×3 – Masculino e Feminino – Pool Play (4 Jogos)

6h45 horário do leste dos EUA

Hóquei de Campo – Grupo A Masculino: França x Grã-Bretanha

7h00 horário do leste dos EUA

Badminton – Duplas masculinas: QF/Simples masculinas: Pré-QF

Golfe – Masculino – Rodada 1: Parte 2

Voleibol – Grupo B Masculino: Brasil x Japão

7h15 horário do leste dos EUA

Hóquei de Campo – Grupo B Masculino: Argentina x Irlanda

7h25 horário do leste dos EUA

Voleibol – Grupo B Feminino: Brasil x Japão

7h30 horário do leste dos EUA

Basquete – Grupo B Feminino: Austrália x Canadá

7h40 horário do leste dos EUA

Tênis – Simples Masculino – Quartas de Final

8h00 horário do leste dos EUA

Handebol – Grupo B Feminino: Espanha x Hungria

8h30 horário do leste dos EUA

tênis

Atletismo – Marcha atlética masculina de 20 km

9h00 horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Grupo D Masculino: BRA (George/Andre) x EUA (Partin/Benesh)

Tênis de mesa

Polo Aquático – Grupo B Masculino: França x Austrália

9h20 horário do leste dos EUA

Tênis – Semifinal de Simples Feminino

9h30 horário do leste dos EUA

Tiro com arco – Individual masculino e feminino: R64, R32 (Pt. 6)

Boxe – W Bantam (QF), M Light (QF) e mais

Canoagem – Slalom: Caiaque Masculino Semifinal

9h45 horário do leste dos EUA

Golfe – Primeira rodada masculina

10h00 horário do leste dos EUA

Vôlei de praia

Boxe – Peso mosca feminino e mais

Andebol – Grupo B Feminino: Angola vs. França

Judô – 78kg feminino, 100kg masculino repescagens, finais

Natação – Eliminatórias: 50m livre masculino e mais

Atletismo – Marcha atlética feminina de 20 km

10h30 horário do leste dos EUA

Tiro com arco – Individual: Rodada de 64, 32

10:35 da manhã horário do leste dos EUA

Polo Aquático: Grupo A Masculino: Itália x Montenegro

11h00 horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Masculino Grupo A: SWE (Ahman/Hellvig) vs. ITA (Cottafava/Nicolai)

Tênis – Duplas Mistas Semifinal

Voleibol

11h15 horário do leste dos EUA

Basquete – Grupo B Feminino: França x Nigéria

11h30 horário do leste dos EUA

Basquete 3×3 – Jogo de Grupo Feminino: EUA x Austrália

11h30 horário do leste dos EUA

Canoagem – Slalom: Final de Caiaque Masculino

Hóquei de Campo – Grupo B Feminino: Espanha x África do Sul

12h00 horário do leste dos EUA

Basquete 3×3 – Masculino e Feminino – Pool Play (4 Jogos)

Ginástica Artística (Transmissão em Espanhol)

12:15 pm horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Masculino Grupo A: SWE (Ahman/Hellvig) vs. ITA (Cottafava/Nicolai)

Ginástica – Final geral feminina

Trave de equilíbrio

Chão

Barras assimétricas

Cofre

12:30 pm horário do leste dos EUA

Badminton – Simples Feminino: Pré-QF/Duplas Mistas: SF

Basquete 3×3 – Jogo de Grupo Feminino: EUA x Austrália

13h00 horário do leste dos EUA

Basquete 3×3 – Jogo de Grupo Masculino: Lituânia x EUA

Boxe (Transmissão em Espanhol)

Handebol – Grupo A Feminino: Alemanha x Dinamarca

Surfe – Quartas de final masculina e feminina

tênis

13h10 horário do leste dos EUA

Esgrima – Equipe Feminina Florete Bronze/Ouro Finais

13h30 horário do leste dos EUA

Voleibol – Grupo C Feminino: Itália x Holanda

Polo Aquático – Grupo A Masculino: Romênia x Croácia

13h45 horário do leste dos EUA

Hóquei de campo – Grupo A feminino: Japão x França

14h00 horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Grupo A Feminino: BRA (Ana Patrícia/Duda) x ITA (Gottardi/Menegatti)

Boxe – M Pesado (QF), W Bantam (QF) e Mais

Ciclismo – Corrida BMX: Corridas de QF Masculino e Feminino

Tênis de mesa – Simples feminino: Quartas de final

14h15 horário do leste dos EUA

Hóquei de campo – Grupo B feminino: Argentina x Austrália

14h30 horário do leste dos EUA

Natação – Finais: W 200m Borboleta, M 200m Costas e Mais

Natação e BMX (transmissão em espanhol)

14h45 horário do leste dos EUA

Basquete – Grupo C Feminino: Bélgica x EUA

15h00 horário do leste dos EUA

Vôlei de praia – Grupo C masculino: POL (Bryl/Losiak) vs. FRA (Bassereau/Lyneel)

Handebol – Grupo A Feminino: Eslovênia x Noruega

Tênis – Semifinal de Simples Feminino

Voleibol – Grupo A Feminino: França x China

15h05 horário do leste dos EUA

Polo Aquático – Grupo B Masculino: Hungria x Japão

15h30 horário do leste dos EUA

Basquete 3×3 – Masculino e Feminino – Pool Play (4 Jogos)

15h40 horário do leste dos EUA

Basquete 3×3 – Jogo de Grupo Feminino: Espanha x EUA

16h00 horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Grupo B Feminino: EUA (Nuss/Kloth) vs. CHN (Xue/XY Xia)

Hipismo – Salto: Qualificatória por Equipe

16h20 horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Grupo B Feminino: EUA (Nuss/Kloth) vs. CHN (Xue/XY Xia)

16h45 horário do leste dos EUA

Boxe – Quartas de final leves masculinas e muito mais

17h05 horário do leste dos EUA

Basquete 3×3 – Jogo de Grupo Masculino: EUA x Letônia

17h30 horário do leste dos EUA

Remo – Finais: Double Sculls, Quatro

Polo Aquático – Grupo Masculino: Grécia x EUA

17h45 horário do leste dos EUA

Surfe – Semifinais masculinas e femininas, finais com medalhas

18h00 horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Grupo A Feminino: BRA (Ana Patrícia/Duda) x ITA (Gottardi/Menegatti)

19h00 horário do leste dos EUA

Vôlei de Praia – Grupo B Feminino: EUA (Nuss/Kloth) vs. CHN (Xue/XY Xia)

20h00 horário do leste dos EUA

Andebol – Grupo B Feminino: Angola vs. França

21h00 horário do leste dos EUA

Corrida de BMX e tiro

22h00 horário do leste dos EUA

Basquete 3×3 – Jogo de Piscina

23h00 horário do leste dos EUA

Basquete – Grupo C Feminino: Bélgica x EUA

