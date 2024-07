Cam Collier, do Reds, vence o prêmio de MVP do Futures Game; Teodo, do Rangers, brilha

ARLINGTON, Texas — Cam Collier e Emiliano Teodo representam dois extremos no espectro de aquisição de jogadores. O Cincinnati Reds recrutou Collier, um terceira base e filho de um ex-jogador da liga principal, vindo da faculdade júnior na primeira rodada (18º no geral) no draft de 2022 e deu a ele um bônus de US$ 5 milhões. O Texas Rangers contratou um Teodo de 19 anos, velho para os padrões amadores dominicanos, por US$ 10.000 em 2020.

No sábado, ambos os prospectos brilharam por seus respectivos times no maior palco de suas jovens carreiras no Futures Game.

Collier, o terceira base titular da Liga Nacional, foi nomeado o vencedor do Prêmio Larry Doby, concedido ao MVP do jogo, após fazer um home run solo para abrir o placar na vitória da Liga Nacional por 6 a 1 no Globe Life Field.

Teodo, enquanto isso, começou o jogo pela Liga Americana no que ele espera ser seu futuro estádio e se tornou o primeiro arremessador a lançar dois innings perfeitos na história do Futures Game. O desempenho de destaque exigiu apenas 14 arremessos, 12 para strikes. Ele apresentou um sinker de 99 mph e cinco whiffs.

Foi um vislumbre do potencial deslumbrante de Teodo durante uma temporada em que ele produziu uma ERA de 1,71 com 89 strikeouts em 64⅓ innings em 14 partidas pelo Double-A Frisco nesta temporada.

“Eu não penso sobre [my bonus] porque o bônus não faz o jogador”, Teodo, 23, disse em espanhol. “Somos todos iguais. Rebatedores, assim como arremessadores. Ninguém é perfeito. Estamos aqui para fazer nosso trabalho.”

Collier, 19, é o segundo jogador do Reds a ser nomeado MVP do Futures Game, depois que Taylor Trammell conquistou a honra em 2018. Filho de Lou Collier, que jogou por cinco times da liga principal em oito temporadas, o jovem Collier acertou uma bola rápida do prospecto do Los Angeles Angels, Caden Dana, no bullpen da Liga Americana no campo centro-direito para dar à Liga Nacional uma vantagem de 1 a 0 no terceiro inning.

A NL permaneceu na liderança pelo restante da disputa de sete entradas, marcando três corridas na quarta entrada, uma na sexta e outra na sétima.

O promissor catcher do Atlanta Braves, Drake Baldwin, acertou o outro home run do jogo, um solo na outra direção para o campo esquerdo central na sexta entrada.

Kyle Teel, outro prospecto de catcher, foi o único jogador de ambos os lados com múltiplas rebatidas. Uma escolha de primeira rodada do Boston Red Sox no ano passado, Teel duplicou em ambas as suas aparições no plate.

O prospecto do New York Mets, Brandon Sprout, lançou um terceiro inning sem gols para a NL. O destro lançou oito de seus 12 arremessos a 98 mph ou mais forte, atingindo o máximo de 99,2 mph.

O prospecto do New York Yankees, Spencer Jones, começou no campo direito e ficou 0-para-1 com uma caminhada e base roubada.

A competição de sábado marcou o 25º Futures Game da história, e o primeiro seguido por uma demonstração de habilidades. Collier foi um dos oito jogadores do Futures Game — quatro de cada liga — a também participar da competição, que apresentou três desafios: “Hit it Here”, “Call Your Spot” e “Swing for the Fences”.