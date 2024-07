Cameron Payne, da NBA, refere-se a si mesmo como ‘Terry Johnson’ em tensa ligação para o 911

Guarda da NBA Cameron Payne ligou para o 911 pouco antes de ser preso no Arizona no mês passado … e em uma conversa tensa com o despachante, ele disse que seu nome era “Terry Johnson”.

A conversa com o Departamento de Polícia de Scottsdale – que durou mais de cinco minutos – aconteceu no dia 14 de junho por volta das 2h30… depois que o hooper de 29 anos disse que havia entrado em uma disputa verbal com sua namorada.

Apesar do incidente, Payne – que acumulou minutos com o Suns, Bucks, Sixers e outros em sua carreira na NBA – ainda assinou um contrato de 1 ano no valor de US$ 3 milhões com o New York Knicks no início deste mês.