A O treino de rotina em Miami tomou um rumo inesperado quando Shedeur Sanders, o quarterback do Colorado Buffaloes, entrou em uma discussão acalorada com o QB do Miami Hurricanes, Ala Cameron. O gatilho? Bem, tudo começou com uma comparação de suas estatísticas de jogo.

Ward foi criado Ela portaerros passados, iniciando um confronto verbal até Darius Sanders interveio. Para piorar a situação, Ela porta perdeu sua posição de destaque no draft simulado de 2025 para seu Bulldogues da Geórgia rival.

Shedeur Sanders ostenta riqueza durante viagem de iate de luxo em Miam

Ward parece determinado a manter Ela porta de brilhar em seu próprio território em Miami. Seus exercícios de pat-and-go em campo se transformaram em um campo de batalha de palavras, com Ward dando golpes no QB dos Buffs, deixando o filho de Deion envergonhado. O pomo da discórdia? Tudo se resumia a quem conseguia completar mais “go balls”, um teste da força do braço e precisão do quarterback em lançar e pegar a bola.

Ala corajosamente lançou o desafio, Ela porta com “Aposto que completo mais bolas de go do que você. Me dê a bola, e eu te mostro.” Ciente de suas próprias dificuldades com as bolas de go, Shedeur mudou o foco perguntando: “Quantos metros você tem?” Ward respondeu confiantemente: “37,” apoiado por fontes que confirmam seu impressionante recorde de jardas de 3.735. Em resposta, Shedeur respondeu desafiadoramente, “Quantos metros eu tenho? 37!”

Sanders tenta se redimir

Sentindo-me um pouco abalado com os números de Ward, Ela porta tentou salvar seu orgulho mencionando sua própria contagem de 3.230 jardas. Foi AlaO objetivo de expor as vulnerabilidades de Shedeur por meio dessa briga verbal? Certamente parece que sim, especialmente com Carson Beckdesempenho estelar de ‘s roubando o primeiro lugar de Shedeur.

Como resultado, Ela porta caiu para o segundo lugar no draft simulado da NFL de 2025, perdendo a cobiçada posição de liderança. A pressão está, sem dúvida, aumentando sobre o filho de Deion Sanders para provar a si mesmo e recuperar sua posição aos olhos dos olheiros e fãs.

O confronto em Miami sem dúvida adicionou combustível à rivalidade entre esses dois quarterbacks talentosos. Resta saber como Shedeur responderá a esse revés e se ele poderá recuperar seu equilíbrio no mundo altamente competitivo do futebol.