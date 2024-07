Campeão do Super Bowl, Jacoby Jones, morto aos 40 anos

Ex-quarterback da NFL Matt Leinart, e ex-companheiro de equipe de Jones, confirmou a notícia devastadora no domingo, dizendo que está com o coração partido pela morte de Jacoby.

Jogadores e fãs da NFL têm inundado as redes sociais com homenagens desde a triste notícia, incluindo o ex-Ravens WR Torrey Smith que disse que Jones era um deles.

Ele também teve um touchdown de retorno inicial de 108 jardas no Super Bowl XLVII, o mais longo da história do SB. Os Ravens venceram o 49ers por 34 a 31, sua primeira derrota no Super Bowl na história da franquia.

Jones também fez alguns shows fora do campo… e participou da 16ª temporada de Dancing With The Stars. Ele ficou em terceiro lugar com Karina Smirnoff.