Campeão do UFC Alex Pereira foi às lágrimas após pedido para raspar a cabeça de jovem paciente com câncer

Alex Pereira pode ser um dos lutadores mais ferozes do octógono, mas ele é humano como todos nós.

O campeão meio-pesado do UFC, que defendeu seu título com um nocaute brutal no segundo round sobre Jiri Prochazka na luta principal do UFC 303 no mês passado, visitou recentemente um jovem paciente com câncer no Royal Children’s Hospital em Melbourne, Austrália, onde Pereira foi solicitado a raspar a cabeça.

“Poatan” concordou e, como pai, Pereira não conseguiu evitar se emocionar, como pode ser visto em um novo vídeo em seu canal no YouTube.

Confira um trecho do momento no vídeo abaixo.

Pereira tem um cartel de 2-0 em 2024, o que inclui um nocaute cruel no primeiro round sobre Jamahal Hill na luta principal do UFC 300 de abril.

Antes disso, Pereira conquistou seu segundo título divisional do UFC com uma vitória por nocaute sobre Prochazka em seu primeiro encontro no UFC 295 em novembro passado.

O vídeo completo de Pereira pode ser visto abaixo.