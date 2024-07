Canadá afasta treinadora de futebol feminino das Olimpíadas por uso de drones

A técnica da seleção feminina do Canadá, Bev Priestman, foi removida da equipe olímpica de futebol do país devido a um escândalo envolvendo o uso de drones para espionar os treinos dos adversários, anunciou o Comitê Olímpico Canadense (COC) na quinta-feira.

O COC disse que tomou a decisão depois que o Canada Soccer decidiu suspender Priestman pelo restante do torneio. O episódio começou no início desta semana quando o adversário de abertura do Canadá, a Nova Zelândia, reclamou com a unidade de integridade do Comitê Olímpico Internacional depois que ele disse que drones foram sobrevoados em sessões de treino fechadas.

“O Comitê Olímpico Canadense removeu a Treinadora Principal da Seleção Canadense de Futebol Feminino, Bev Priestman, da Seleção Olímpica Canadense devido à sua suspensão pela Canada Soccer”, diz a declaração do COC. “O treinador assistente Andy Spence liderará a Seleção Feminina de Futebol pelo restante dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.”

O anúncio ocorreu após uma reportagem da TSN de que os times de futebol feminino e masculino do Canadá usaram drones para gravar sessões de treinamento a portas fechadas dos adversários por vários anos, incluindo durante o torneio olímpico de Tóquio, que valeu a medalha de ouro feminino, em 2021.

“Nas últimas 24 horas, informações adicionais chegaram ao nosso conhecimento sobre o uso anterior de drones contra adversários, antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024”, disse o CEO e secretário-geral da Canada Soccer, Kevin Blue, em um comunicado.

“À luz dessas novas revelações, a Federação Canadense de Futebol tomou a decisão de suspender a técnica da Seleção Feminina de Futebol, Bev Priestman, pelo restante dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e até a conclusão de nossa revisão externa independente recentemente anunciada.”

Como consequência da reclamação inicial, dois membros da equipe — a treinadora assistente Jasmine Mander e o analista da Canada Soccer Joseph Lombardi — foram mandados para casa nas Olimpíadas.

O Canadá venceu seu jogo de abertura das Olimpíadas por 2 a 1 sobre a Nova Zelândia na quinta-feira. O Canadá jogou a abertura sem o técnico Priestman, que se afastou do time para a partida para mostrar responsabilidade.

No entanto, ela foi inflexível no treino de quarta-feira, dizendo que não tinha conhecimento do uso do drone.

Priestman havia fechado um contrato no final de janeiro para treinar o Canadá até a Copa do Mundo Feminina de 2027.

Priestman foi contratada em novembro de 2020 para suceder Kenneth Heiner-Møller e estava trabalhando em um contrato contínuo. Ela levou o Canadá à medalha de ouro nas Olimpíadas de 2021, mas foi eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo do ano passado. Ela treinou o time para 28 vitórias, nove derrotas e 10 empates.

Priestman passou cinco anos na Canadian Soccer Association em uma variedade de funções de treinadora antes de retornar em junho de 2018 para sua Inglaterra natal, onde atuou como treinadora do time feminino sub-18 e assistente técnica do time feminino sênior. Antes disso, ela passou 4 anos e meio como chefe de desenvolvimento de futebol na Nova Zelândia antes de sair em junho de 2013.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.