Canadá chega às quartas de final olímpicas após penalidade de 6 pontos por espionagem

Vanessa Gilles marcou aos 62 minutos para dar ao Canadá uma vitória de 1 a 0 sobre a Colômbia e enviar o time às quartas de final das Olimpíadas de Paris na quarta-feira, apesar de perder seis pontos no torneio por causa de um escândalo de espionagem de drones.

O Canadá enfrentará a Alemanha nas quartas de final no sábado, em Marselha.

Mais cedo, os atuais campeões olímpicos perderam a tentativa de anular a dedução de pontos determinada pela FIFA por filmar um treino de um adversário na França.

O Canadá, que venceu suas duas primeiras partidas, mas não conquistou nenhum ponto com essas vitórias, entrou na partida de quarta-feira em Nice precisando de uma vitória para ter uma chance de avançar.

O Canadá pediu ao Tribunal Arbitral do Esporte que anulasse uma penalidade de seis pontos imposta pelo órgão regulador mundial do esporte por espionagem nos treinos da Nova Zelândia antes do jogo de abertura das equipes no Grupo A na semana passada.

A penalidade de seis pontos por violação das regras da FIFA durante o torneio não tem precedentes no futebol moderno.

Além da penalidade de pontos, a treinadora canadense Bev Priestman, um assistente técnico e um analista de desempenho foram todos banidos por um ano e mandados para casa das Olimpíadas.

Priestman era o treinador quando o Canadá ganhou a medalha de ouro em Tóquio, três anos atrás.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.