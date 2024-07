Canadá desafiador mantém vivas as tênues esperanças olímpicas em meio a escândalo de espionagem

Vanessa Gilles é cercada por suas companheiras de equipe do Canadá após marcar o gol da vitória contra a França no domingo. Tullio M. Puglia/Getty Images

SAINT-ÉTIENNE, França — Na noite de sábado, Vanessa Gilles quase quebrou a mão ao socar uma parede. A FIFA havia estabelecido sanções sem precedentes à seleção feminina do Canadá por um escândalo de espionagem de drones que havia cativado o mundo. Gilles sabia que não tinha nada a ver com a suposta trapaça. Nem suas companheiras de equipe.

“E eles estão nos tratando como se tivéssemos sido pegos usando doping”, disse Gilles. Muitos jogadores passaram a noite chorando. Eles tiveram dificuldade para dormir. Foi estressante e emocional, e eles não tinham controle sobre a situação.

“Alguns deles estavam frios como pedra, em choque”, disse Gilles sobre seus companheiros de equipe. Tudo estava girando rápido demais.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Mas eles tinham um jogo para jogar no domingo — contra o país de origem, a França, o segundo time do mundo. Então o Canadá fez o que eles disseram que fazem de melhor: eles confiaram um no outro. Eles tinham orgulho de quem eram.

“É assim que esse time sempre foi”, disse a veterana Jessie Fleming. “Sempre fomos corajosos.”

Doze minutos depois de um tempo de acréscimo de 13 minutos, Gilles — a zagueira do time — se viu com um rebote suculento na área. O placar estava empatado, 1-1. Um empate teria essencialmente eliminado os canadenses de avançar. Foi então, de repente, que as coisas desaceleraram pela primeira vez.

“Eu consegui repetir, ‘Só enquadre, enquadre, enquadre’, cerca de 50 vezes antes de bater na bola”, disse Gilles. “Foi definitivamente um momento Matrix. Meu coração ficou no chão o tempo todo… às vezes as estrelas se alinham quando tudo está indo contra você.”

O Canadá manteve vivas suas esperanças olímpicas com uma vitória de 2 a 1 que surpreendeu os franceses, e agora pode seguir em frente com uma vitória contra a Colômbia na quarta-feira. Mas nada sobre a forma como venceram no domingo — ou qualquer coisa que tenha acontecido nas 72 horas anteriores — pareceu normal para os atuais medalhistas de ouro. O técnico do Canadá, Bev Priestman, e dois assistentes foram suspensos pela FIFA por um ano depois que a Nova Zelândia flagrou um drone voando sobre sua sessão de treinos a portas fechadas antes do início das Olimpíadas. Uma investigação está em andamento e pode ser de longo alcance. Sam Borden, da ESPN, relatou no sábado que a US Soccer também estava ciente de que o Canadá tentou espioná-los no passado, e houve outras reclamações oficiais.

Jogadores canadenses que falaram no domingo insistiram que não tinham nada a ver com o escândalo e nunca se beneficiaram dele. Eles se uniram no domingo, porque tudo o que tinham era um ao outro.

“Estou muito orgulhosa de ser canadense hoje”, disse a goleira Kailen Sheridan. “É realmente emocionante ver a luta, a coragem e a atitude de nunca desistir que cada pessoa em nosso acampamento decidiu ter e decidiu aparecer hoje quando mais precisávamos.”

No apito final, o time irrompeu no campo e se aglomerou — uma celebração que você pode ver depois de uma partida pela medalha de ouro. Eles subiram nas arquibancadas para cumprimentar seus amigos e familiares. Gilles estava chorando de novo, embora ela tenha dito que dessa vez foi um alívio para as lágrimas de alegria.

Os jogadores do Canadá falaram sobre a mentalidade de “nós contra o mundo” que se desenvolveu dentro do grupo desde que as sanções da FIFA foram aplicadas. Tullio M. Puglia/Getty Images

Pessoas próximas aos jogadores — agentes, amigos e familiares — pediram para não serem citadas, pois muito ainda é incerto. Mas havia um sentimento avassalador: raiva, pelos jogadores. Da perspectiva deles, parecia que a FIFA estava punindo as pessoas erradas, exatamente quando isso as atingiria mais.

O jogo de domingo foi realizado em Saint-Étienne, uma cidade tranquila com um passado industrial no centro-leste da França — a cerca de quatro horas de trem de Paris. A fase de grupos do futebol é o único evento olímpico na região, então não foi surpresa que a multidão apoiasse predominantemente o time da casa. A parte superior do estádio de 40.000 lugares foi isolada, mas a multidão de mais de 20.000 estava animada. Os jogadores franceses foram recebidos por rugidos e um mar de bandeiras francesas ondulantes. Quando os canadenses entraram em campo, eles também foram aplaudidos — por torcedores canadenses espalhados pelo estádio.

grupo A GP C E eu GD PTS 1 – Colômbia 2 1 0 1 +1 3 2 – França 2 1 0 1 0 3 3 – Canadá 2 2 0 0 +2 0 4 – Nova Zelândia 2 0 0 2 -3 0 1, 2: Qualifica-se para QF; 3: Possível qualificação Canadá deduziu 6 pontos

Embora torcedores e jogadores adversários tivessem todos os motivos para se juntarem a eles — esse escândalo tomou conta do mundo esportivo, cercando o programa canadense com incerteza e alguma vergonha — havia um sentimento de empatia pelos jogadores. Os canadenses não foram vaiados nenhuma vez no domingo. Em um ponto no final do segundo primeiro tempo, um pequeno, mas perceptível cântico “Let’s Go Canada” até estourou.

O veterano Fleming disse que o time sente que está enfrentando uma situação de “nós contra o mundo”, mas não vivenciou nada disso em campo.

“Foi respeitoso”, disse Fleming. “Eles são um bom time e eu definitivamente sinto que houve respeito entre nós. É sempre um bom jogo contra eles. Mas definitivamente não, não há problemas [in terms of sportsmanship].”

Essa empatia foi demonstrada pelos fãs.

“Eu me sinto péssimo pelas meninas”, disse Martin Collins, um fã canadense de Ontário vestido de vermelho que veio à partida com sua filha. “Parece mesmo que elas não sabiam ou não se beneficiaram do que estava acontecendo, mas acho que descobriremos. Eu também não sabia como seria, estar aqui com tudo isso acontecendo. Mas durante toda essa viagem, as pessoas foram nada além de gentis conosco.”

O banco do Canadá estava visivelmente mais fino, com dois técnicos a menos. Andy Spence assumiu como técnico interino do torneio e, em sua segunda partida liderando as mulheres, fez escolhas ousadas. Enquanto o time lutava por sua sobrevivência olímpica, ele manteve as duas artilheiras da primeira partida contra a Nova Zelândia (Cloé Lacasse e Evelyn Viens) no banco durante todo o primeiro tempo.

E ainda assim o Canadá saiu pressionando forte depois de perder por 1 a 0, e conseguiu um empate de Fleming aos 58 minutos. Viens foi substituído aos 67 minutos. Lacasse nunca entrou em campo.

Os franceses dominaram a posse de bola de forma bastante consistente e pareceram bem para preservar o empate. O cântico “Let’s Go Canada!” retornou no final do tempo de acréscimo, no entanto, enquanto o time de Spence lutava por mais uma chance. Gilles então fez o resto.

“Os fãs canadenses que apareceram para nós, isso só provou que como nos vemos em nosso país é essa união e essa lealdade, e isso é muito importante para nós”, disse Sheridan. “Precisávamos disso hoje.”