Candidatos ao xerife de Palm Beach atacam durante o debate, ‘F***ing A ** hole’

Agora, ISSO é um debate – a corrida para xerife no condado de Palm Beach, na Flórida, tem um candidato tão entusiasmado que ele disse o que está acontecendo realmente em sua mente depois de ser assado em um confronto com seus rivais.

O debate foi transmitido pelo Zoom no início desta semana, e Michael Gauger não mediu palavras… atirando contra outro candidato Laura Dias chamando-o de “burro de merda!”

Tudo começou quando Diaz ignorou completamente o outro candidato, Alex Freeman para declarar que a corrida foi um show de dois homens, com os olhos postos diretamente em Gauger.

Diaz criticou Gauger alegando que ele era o principal culpado por todos os problemas que a comunidade enfrenta, porque passou 51 anos no Gabinete do Xerife do Condado de Palm Beach antes de se aposentar em 2021.