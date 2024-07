Cansado, Mbappé pede para sair e perde pênaltis na vitória da França

O craque e capitão francês Kylian Mbappé pediu para ser substituído antes do início do segundo tempo da prorrogação na vitória por 5 a 3 sobre Portugal nas quartas de final da Euro 2024 porque estava cansado.

“Pedi para ser retirado”, disse Mbappé. “No intervalo, na prorrogação, eu disse a ele [France coach Didier Deschamps] que eu não sentia mais, que estava muito cansado.”

O geralmente prolífico Mbappé não esteve em sua melhor forma durante a Eurocopa, marcando um gol de pênalti contra a Polônia, mas não conseguiu converter chances e pareceu desconfortável com uma máscara após quebrar o nariz no primeiro jogo.

Contra Portugal, nas quartas de final na sexta-feira, ele passou um tempo no chão e tirou a máscara brevemente após uma pancada forte da bola na lateral do rosto, antes de pedir para ser tirado e perder a disputa por pênaltis.

“Sim, ele é sempre muito honesto comigo e com a equipe, quando sente que não tem capacidade de acelerar… Ele não está em sua melhor forma… ele se sente muito cansado mesmo”, disse o técnico da França, Deschamps, referindo-se à fadiga muscular e ao problema no nariz.

“Eu o vi lutando durante o primeiro período da prorrogação. Foi inútil [to leave him on]. Kylian sempre foi honesto comigo e com o grupo, então era natural trazer sangue novo.”

Na sua ausência, os companheiros de equipe de Mbappé o orgulharam, marcando cinco pênaltis perfeitos para derrotar Portugal.

“Você tem que ir além da sua forma física, isso faz parte de ser um jogador de futebol”, disse a estrela da França e do Real Madrid. “Tenho que permanecer investido e sempre estar lá para meus companheiros de equipe… Aconteça o que acontecer, o mais importante é que vençamos. Só marquei um gol, mas estamos nas semifinais e estou muito feliz.”

A vitória encerrou a recente decepção de Mbappé e da França nos pênaltis, após terem perdido nos dois últimos grandes torneios — nas oitavas de final da Eurocopa de 2021 e na final da Copa do Mundo de 2022.

A França enfrentará a Espanha nas semifinais após vencer a Alemanha na prorrogação, em Stuttgart, na sexta-feira, com os Les Bleus permanecendo no caminho para o terceiro título do Campeonato Europeu depois de 1984 e 2000.

“Somos sólidos e exemplares na defesa e isso é essencial em um grande torneio”, disse Deschamps. “Quando você não marca muitos gols, é melhor não sofrer muitos gols também.

“Mas precisamos marcar mais gols… estamos à mercê dos nossos adversários.”

Informações da Reuters e da Associated Press foram usadas nesta reportagem.