Cantor brasileiro Ayres Sasaki morre eletrocutado no palco em acidente estranho

Músico brasileiro Aires Sasaki morreu esta semana depois de ser eletrocutado durante um show ao vivo… quando abraçou um fã encharcado no palco.

O incidente – que aconteceu no Hotel Solar, em Salinópolis, Brasil durante o show de Sasaki – ocorreu quando o cantor abraçou o leque molhado, e segundo O sol o contato fez com que um cabo próximo sacudisse, causando o choque elétrico fatal.

Segundo reportagens da imprensa brasileira, a Polícia Civil do Pará afirma que testemunhas prestaram depoimentos e solicitaram laudos periciais.

O hotel divulgou um comunicado em seu Instagram dizendo: “Estamos totalmente empenhados em dar apoio à sua família e tomar as medidas necessárias. Reafirmamos o nosso compromisso de cooperar plenamente com as autoridades competentes para o devido esclarecimento dos acontecimentos”.